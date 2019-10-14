В России
сегодня, 21:45
Турецкие отели отказались принимать россиян из-за высокого спроса
Туристам из России предложили альтернативу
Российские туристы активно скупают туры в Турцию на октябрь. Как сообщили "Интерфаксу" туроператоры, на первую половину месяца почти все рейсы в Анталью переполнены. Купить тур возможно только ближе к концу месяца.
Сообщается о росте спроса на туры в Анталью в октябре на 5-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"В Турции прекрасная погода, у многих детей школьные каникулы приходятся на первую половину октября, поэтому спрос очень высокий. Многие туристы оплатили отдых давно по акциям раннего бронирования, поэтому популярные отели сейчас остановили продажи. Но у нас пока есть предложения на этот месяц", - сказала руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.
В этой связи многие отели Антальи остановили продажи на осенние даты из-за стопроцентной загрузки. Многие туристы оплатили отдых по акциям раннего бронирования, поэтому популярные отели перестали принимать заявки на эти даты еще в августе.
Турцию за восемь месяцев 2019 года посетили 4,8 млн туристов из России - это на 15,4% больше, чем за тот же период годом ранее.
Сообщается о росте спроса на туры в Анталью в октябре на 5-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"В Турции прекрасная погода, у многих детей школьные каникулы приходятся на первую половину октября, поэтому спрос очень высокий. Многие туристы оплатили отдых давно по акциям раннего бронирования, поэтому популярные отели сейчас остановили продажи. Но у нас пока есть предложения на этот месяц", - сказала руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.
В этой связи многие отели Антальи остановили продажи на осенние даты из-за стопроцентной загрузки. Многие туристы оплатили отдых по акциям раннего бронирования, поэтому популярные отели перестали принимать заявки на эти даты еще в августе.
Турцию за восемь месяцев 2019 года посетили 4,8 млн туристов из России - это на 15,4% больше, чем за тот же период годом ранее.