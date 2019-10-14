Происшествия
сегодня, 17:10
В администрации села исчезали бюджетные деньги
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Заведено уголовное дело
В рамках надзора за соблюдением федерального законодательства прокуратура Воловского района выявила факты присвоения в . бюджетных средств в администрации одного из сельских поселений муниципального района.
Так, в декабре 2018 года с банковских счетов администрации несколькими платежными поручениями были перечислены на банковскую карту главного бухгалтера администрации 30 000 рублей.
В 2019 году со счета поселения дважды списывались денежные средства на страхование одного и того же служебного автомобиля.
По результатам проверки прокуратурой принято решение о направлении ее материалов в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).
В настоящее время уголовное дело возбуждено.
Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования осуществляет прокуратура.
Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Липецкой области.
Так, в декабре 2018 года с банковских счетов администрации несколькими платежными поручениями были перечислены на банковскую карту главного бухгалтера администрации 30 000 рублей.
В 2019 году со счета поселения дважды списывались денежные средства на страхование одного и того же служебного автомобиля.
По результатам проверки прокуратурой принято решение о направлении ее материалов в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).
В настоящее время уголовное дело возбуждено.
Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования осуществляет прокуратура.
Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Липецкой области.
5 816
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