Происшествия

сегодня, 17:10

В администрации села исчезали бюджетные деньги

5 816
#кража #мошенничество
В администрации села исчезали бюджетные деньги

Заведено уголовное дело

В рамках надзора за соблюдением федерального законодательства прокуратура Воловского района выявила факты присвоения в . бюджетных средств в администрации одного из сельских поселений муниципального района.

Так, в декабре 2018 года с банковских счетов администрации несколькими платежными поручениями были перечислены на банковскую карту главного бухгалтера администрации 30 000 рублей.

В 2019 году со счета поселения дважды списывались денежные средства на страхование одного и того же служебного автомобиля.

По результатам проверки прокуратурой принято решение о направлении ее материалов в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

В настоящее время уголовное дело возбуждено.

Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования осуществляет прокуратура.

Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Липецкой области.
5 816
#кража #мошенничество

Комментарии (5)

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м-да уж

9 минут назад
Деньги - загадочный очень предмет. Только их есть, а они уже нет.
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GT-RR34

22 минуты назад
Они Постоянно Куда-то Исчезают, И Будут Продолжать Исчезать!
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Из пенсионного фонда

31 минуту назад
1.000.000.000.000 исчезают , как в чёрную дыру И то ничего страшного !.
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Аrk U6

44 минуты назад
Они постоянно исчезают куда-то, и будут исчезать...
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Bikko

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