В администрации села исчезали бюджетные деньги

Заведено уголовное дело

В рамках надзора за соблюдением федерального законодательства прокуратура Воловского района выявила факты присвоения в . бюджетных средств в администрации одного из сельских поселений муниципального района.



Так, в декабре 2018 года с банковских счетов администрации несколькими платежными поручениями были перечислены на банковскую карту главного бухгалтера администрации 30 000 рублей.



В 2019 году со счета поселения дважды списывались денежные средства на страхование одного и того же служебного автомобиля.



По результатам проверки прокуратурой принято решение о направлении ее материалов в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).



В настоящее время уголовное дело возбуждено.



Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования осуществляет прокуратура.



Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Липецкой области.

