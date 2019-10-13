«Черные ассенизаторы» начали сливать нечистоты под окнами многоквартирных домов?

Липчанка хотела уточнить у водителя, что он сливает из бочки, но чуть не попала под колеса.

В редакцию сайта GOROD48 пришло очередное видео, на котором, похоже, что производится слив нечистот в городскую канализацию «черным ассенизатором».



И если раньше группа предпринимателей сливала нечистоты где-то на окраинах, то в этот раз ситуация возникла рядом с многоквартирными домами на Боевом проезде недалеко от дома № 41.



"В люк сливается жидкость с неприятным запахом, эту картинку наблюдали ещё вечером девятого октября, - сказано в сопроводительном сообщении. "Водитель не дал внятных объяснений по этому поводу, т.е. подъехал вот этот самый автомобиль, открыл люк, и начал заливать туда жидкость по запаху напоминающую отходы жизнедеятельности"



Судя по видео, общаться с внимательными липчанами у мужчины особого желания не было. Тем более открыто велась запись на мобильный телефон. Вместо этого грузовик резко сдал назад на человека со смартфоном, после чего уехал.





