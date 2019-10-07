Экономика

сегодня, 10:51

ОЭЗ «Липецк» получила более 500 млн. рублей налоговых льгот

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#ОЭЗ "Липецк" #
ОЭЗ «Липецк» получила более 500 млн. рублей налоговых льгот

По итогам 8 месяцев 2019 года в особой экономической зоне  «Липецк» зарегистрировано 62 резидента с объемом заявленных инвестиций 196 млрд. рублей. ОЭЗ ППТ «Липецк» предлагает инвесторам не только площадки, имеющие необходимую инфраструктуру, но и ряд налоговых преференций.

Как сообщает инвестиционный портал Липецкой области, объем полученных налоговых льгот резидентов особой экономической зоны "Липецк" за 8 месяцев 2019 года составил — более 500 млн. рублей.

На сегодняшний день производственную деятельность на территории особой экономической зоны осуществляют – 23 предприятия, остальные – резиденты проводят подготовительные мероприятия.

На территории ОЭЗ «Липецк» успешно реализуют свои инвестиционные проекты более 60 компаний из Италии, Германии, Бельгии, Японии, Нидерландов, США, России, Швейцарии, Китая, Израиля, Украины, Польши и Республики Корея.

Как стало известно GOROD48, за время работы предприятий ОЭЗ "Липецк" создано 4415 рабочих мест. Произведено продукции на 104 млрд. руб., Объем налоговых и таможенных отчислений составил – 13,65 млрд. руб.

4 380
#ОЭЗ "Липецк" #

Комментарии (4)

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Гость

19 минут назад
А много корова даёт молока? А?
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Правда

50 минут назад
Зона для липецких нищебродов.Что хорошего.Скажите:Сколько домов и школ построили эти предприятия для своих рабочих.Правильно ни сколько.Рабам и рабская зарплата.
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Azuuu

сегодня, 11:18
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam
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Сан

сегодня, 11:15
ОЭЗ с з/п 23 рубля
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