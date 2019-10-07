ОЭЗ «Липецк» получила более 500 млн. рублей налоговых льгот

По итогам 8 месяцев 2019 года в особой экономической зоне «Липецк» зарегистрировано 62 резидента с объемом заявленных инвестиций 196 млрд. рублей. ОЭЗ ППТ «Липецк» предлагает инвесторам не только площадки, имеющие необходимую инфраструктуру, но и ряд налоговых преференций.

Как сообщает инвестиционный портал Липецкой области, объем полученных налоговых льгот резидентов особой экономической зоны "Липецк" за 8 месяцев 2019 года составил — более 500 млн. рублей.

На сегодняшний день производственную деятельность на территории особой экономической зоны осуществляют – 23 предприятия, остальные – резиденты проводят подготовительные мероприятия.

На территории ОЭЗ «Липецк» успешно реализуют свои инвестиционные проекты более 60 компаний из Италии, Германии, Бельгии, Японии, Нидерландов, США, России, Швейцарии, Китая, Израиля, Украины, Польши и Республики Корея.

Как стало известно GOROD48, за время работы предприятий ОЭЗ "Липецк" создано 4415 рабочих мест. Произведено продукции на 104 млрд. руб., Объем налоговых и таможенных отчислений составил – 13,65 млрд. руб.