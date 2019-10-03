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15 минут назад

Отец 17 детей подал в суд на банк спермы

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#банк спермы #отец #дети
Отец 17 детей подал в суд на банк спермы

Мужчина требует компенсации.

Американец Брюс Клири подал в суд на клинику Орегонского университета здоровья. Он намерен взыскать с медучреждения свыше 5 000 0000 долларов за то, что врачи нарушили условия заключённого с ним договора. Американец сдал сперму и подписал документ, согласно которому согласился стать биологическим отцом не более чем пятерых детей. При этом мужчина узнал, что стал отцом 17 детей.

Кроме того, Клири настаивает, что клиника нарушила обещание не передавать его биоматериалы женщинам, живущим в штате Орегон. Он утверждает, что как минимум двое его биологических детей учились в одной школе с детьми, которых он воспитывал вместе с женой. Американец заявил, что решил быть донором спермы, чтоб помочь бесплодным парам стать родителями, и надеялся на серьезный подход клиники, но вместо этого столкнулся с "недопустимой безответственностью", сообщают РИА Новости.
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#банк спермы #отец #дети

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