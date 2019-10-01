Общество
4 минуты назад
Липецкая вечЁрка: сгоревшие иномарки, антисанитария в чебуречной и престарелый ловелас
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 1 октября.
Внимание липчан было приковано к новости про сгоревшие иномарки. Сегодня около двух часов ночи в Липецке рядом с многоквартирным домом №16 по улице Агрономической загорелись два автомобиля – «Ниссан Максима» и «Хонда».
Не менее активно читатели интересовались тем, что из-за больных сотрудников в Липецке проверили и закрыли чебуречную. Суд на 30 суток закрыл павильон «Золотой чебурек», работавший на Поперечном проезде. Причиной для приостановления деятельности предприятия общественного питания стали итоги проверки информации из инфекционной больницы. Врачи госпитализировали больную кишечным заболеванием женщину, работавшую в «Золотом чебуреке». Так как больная имеет отношение к предприятию общепита и, соответственно, существует угроза распространения заболевания среди покупателей продукции, санитарные врачи начали проверку. Они установили еще одного сотрудника ларька, больного инфекционным заболеванием. Было инициировано расследование.
Множество комментариев оставлено под новостью «Военкомат – мечты сбываются». Сегодня в день начала осеннего призыва в городскую призывную комиссию пришли 50 юношей. Обстановка в военкомате привычная – такие комиссии здесь проходят часто. Единственным исключением стало то обстоятельство, что председателем призывной комиссии сегодня была женщина. Гендерный стереотип оказался размыт благодаря тому, что мэром Липецка является Евгения Уваркина. Хуже от этого не стало. Как и ранее молодые люди заходили в кабинет комиссии, представлялись и рассказывали о том, где и кем хотят служить.
А вот пенсионер из Хлевенского района хочет близких отношений со школьницами. За нездоровый интерес к школьницам в разработке полицейских и следователей СУ СК по Липецкой области находится 73-летний мужчина. За короткий период пенсионер пытался наладить с тремя знакомыми несовершеннолетними девушками «взрослые» отношения. Он катал девочек в автомобиле, угощал вином и сигаретами. Одинаково заканчивались предложения пенсионера об интимной близости. Девочки всякий раз выбегали из машины, но по разным причинам не обращались за помощью ни к родным, ни в полицию. О поведении старика в правоохранительных органах узнали случайно. Бабушка одной из девочек прочитала в телефоне странное СМС-сообщение, и написала заявление в полицию.
Не менее активно читатели интересовались тем, что из-за больных сотрудников в Липецке проверили и закрыли чебуречную. Суд на 30 суток закрыл павильон «Золотой чебурек», работавший на Поперечном проезде. Причиной для приостановления деятельности предприятия общественного питания стали итоги проверки информации из инфекционной больницы. Врачи госпитализировали больную кишечным заболеванием женщину, работавшую в «Золотом чебуреке». Так как больная имеет отношение к предприятию общепита и, соответственно, существует угроза распространения заболевания среди покупателей продукции, санитарные врачи начали проверку. Они установили еще одного сотрудника ларька, больного инфекционным заболеванием. Было инициировано расследование.
Множество комментариев оставлено под новостью «Военкомат – мечты сбываются». Сегодня в день начала осеннего призыва в городскую призывную комиссию пришли 50 юношей. Обстановка в военкомате привычная – такие комиссии здесь проходят часто. Единственным исключением стало то обстоятельство, что председателем призывной комиссии сегодня была женщина. Гендерный стереотип оказался размыт благодаря тому, что мэром Липецка является Евгения Уваркина. Хуже от этого не стало. Как и ранее молодые люди заходили в кабинет комиссии, представлялись и рассказывали о том, где и кем хотят служить.
А вот пенсионер из Хлевенского района хочет близких отношений со школьницами. За нездоровый интерес к школьницам в разработке полицейских и следователей СУ СК по Липецкой области находится 73-летний мужчина. За короткий период пенсионер пытался наладить с тремя знакомыми несовершеннолетними девушками «взрослые» отношения. Он катал девочек в автомобиле, угощал вином и сигаретами. Одинаково заканчивались предложения пенсионера об интимной близости. Девочки всякий раз выбегали из машины, но по разным причинам не обращались за помощью ни к родным, ни в полицию. О поведении старика в правоохранительных органах узнали случайно. Бабушка одной из девочек прочитала в телефоне странное СМС-сообщение, и написала заявление в полицию.
44