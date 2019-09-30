Общество

сегодня, 18:38

Двор на улице Папина стал проезжей частью

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#транспорт #энергетики
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Двор на улице Папина стал проезжей частью
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Вечером 30 сентября двор домов №№13, 17 по улице Папина стал похож на оживленную магистраль. Из-за перекрытия основной улицы весь поток машины движется через внутренние провезды. Движение здесь настолько плотное, что образуются пробки.

- Ситуация критическая, жителям домов невозможно не только въехать в собственный двор, но выйти из дома в связи с непрерывным потоком машин и образовавшейся сплошной пробкой, - рассказали GOROD48  жильцы домов №№13 и 17.

Напомним, что сегодня движение по улице Папина в районе женской консультации перекрыто из-за работ на тепловой сети под проезжей частью. Как сообщили в ПАО "Квадра", работы ведутся в рамках реконструкции магистрального трубопровода. 



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#транспорт #энергетики
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Комментарии (10)

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Тимон и пумба

3 минуты назад
Константин.. За фаната что скажешь!?
ответить

Гость

5 минут назад
Пока не купил гараж - не и право на автомобиль и точка
ответить

Рикитави

22 минуты назад
Лето красное пропели, оглянуться не успели, как зима катит в глаза. Басня , а как актуально.
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Чумахер

30 минут назад
Рукожопый строитель фсе выхадные занимался херней. Теперь, в понедельник-наступил звиздец. Когда же вымрут дураки-сил нет! Создают геморрой на ровном месте, безмозглые.
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Константин

47 минут назад
Вот это новость, 9 микрорайон дома 1 и 2 приходится перебегать дорогу, иначе попадешь под машину, хоть бы светофор поставили. А ведь это жилая зона.
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Турбо

48 минут назад
Очень хорошая дорога есть во дворе горадминистрации. Пользуйтесь ею уважаемые жители города.
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Максим

55 минут назад
Когда откроют , есть сроки ?
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:

57 минут назад
Ну а кто виноват? Доватора тоже пробка. Все лето сидели, теперь активно роют.
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Сейчас

57 минут назад
Кухаркина на велике * и разрулит.
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Жэк

58 минут назад
Энергетики, всех заяб
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