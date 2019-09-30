Общество
сегодня, 18:38
Двор на улице Папина стал проезжей частью
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Вечером 30 сентября двор домов №№13, 17 по улице Папина стал похож на оживленную магистраль. Из-за перекрытия основной улицы весь поток машины движется через внутренние провезды. Движение здесь настолько плотное, что образуются пробки.
- Ситуация критическая, жителям домов невозможно не только въехать в собственный двор, но выйти из дома в связи с непрерывным потоком машин и образовавшейся сплошной пробкой, - рассказали GOROD48 жильцы домов №№13 и 17.
Напомним, что сегодня движение по улице Папина в районе женской консультации перекрыто из-за работ на тепловой сети под проезжей частью. Как сообщили в ПАО "Квадра", работы ведутся в рамках реконструкции магистрального трубопровода.
- Ситуация критическая, жителям домов невозможно не только въехать в собственный двор, но выйти из дома в связи с непрерывным потоком машин и образовавшейся сплошной пробкой, - рассказали GOROD48 жильцы домов №№13 и 17.
Напомним, что сегодня движение по улице Папина в районе женской консультации перекрыто из-за работ на тепловой сети под проезжей частью. Как сообщили в ПАО "Квадра", работы ведутся в рамках реконструкции магистрального трубопровода.
10 1048
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