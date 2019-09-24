Общество
сегодня, 14:20
Липецкая семья староверов стала героями «Пусть говорят»
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История о том, как девочку прятали от школы, легла в основу выпуска шоу.
Сегодня на «Первом канале» выйдет в эфир история липецкой семьи староверов. Непростая ситуация стала сюжетом для выпуска шоу «Пусть говорят». Героями эфира станут члены семьи староверов, которые решили обмануть надзорные органы и спрятать свою дочь, чтобы та не пошла в обычную школу.
По данным GOROD48 съемки передачи проходили в первой половине сентября. Истории липецкой семьи выделили почти час эфирного времени. В съемках шоу приняли участие все члены семьи — и взрослые, и сама девочка. Часть съемок была сделана «на натуре», то если в Липецкой области. Гостями эфира стали общественники и политики, а также представители духовенства. Кто-то из них критиковал выбор взрослых, кто-то — проявил сочувствие их позиции. Видео передачи появилось в Сети.
Напомним, 2 сентября стало известно об исчезновении 8-летней девочки. Они якобы без следа пропала из дома в селе Паниковец Елецкого района. Девочка нашлась спустя сутки, она была с отцом в Московской области. И, как выяснила прокурорская проверка, родители намеренно скрыли местонахождение своего ребенка.
Прокуратура выяснила, что ребенок родился в доме знакомых родителей, когда те жили в одной из деревень Тверской области. Документы девочке глубоко верующие родители оформлять не стали, у ребенка нет даже свидетельства о рождении. Осенью 2018 семья переехала в Липецкую область и обосновалась в Елецком районе. В конце лета в дом к семье пришла директор школы села Воронец и представители опеки. Они потребовали от матери девочки дать согласие на то, чтобы ребенок ходил в школу. Затем девочку, у которой не было никаких документов, каким-то чудом зачислили в первый класс приказом директора школы.
Мать девочки, учительница по образованию, не хотела отдавать ребенка в обычную школу. Она решила посоветоваться с отцом ребенка, который тогда находился в Московской области, как избежать светского образования. У отца возник план — тайно увезти девочку в Москву. Для того, чтобы перевезти ребенка из Елецкого района в Подмосковье, мужчина обратился к своему знакомому отцу Федору. Этот мужчина в ночь на 30 августа прибыл в Паниковец. С ним была записка от отца девочки: тот предлагал специально для органов опеки инсценировать исчезновение ребенка, а на самом деле отправить девочку жить к отцу Фёдору. Мать передала девочку отцу Федору ночью на окраине села.
2 сентября, когда девочка не пришла на линейку, в дом ее семьи приехала директор школы. Мать ученицы, что потом показал детектор лжи, соврала, что ребенок пропал. После этого началась масштабная поисковая операция: два дня девочку искали спасатели, волонтеры, местные жители, водолазы и следователи. Тем временем мать девочки проверяли на полиграфе и вскоре она во всем призналась: ее дочь жива и здорова, находится в подмосковном городе Щелково вместе с отцом. 4 сентября ребенка уже осмотрели медики, она была здорова. Так как у родителей не было никаких документов на девочку, то провели экспертизу ДНК. Она установила, что девочку воспитывают родные мать и отец.
Мать девочки оштрафовали на 2 000 рублей за проживание без регистрации. В ходе проверки женщине оформили временную регистрацию в селе Паниковец. Женщина все же согласилась отдать дочь в школу. Она будет учиться в школе села Стегаловка Долгоруковского района. Оформлять ребенку свидетельство о рождении придется через обращение в суд.
По данным GOROD48 съемки передачи проходили в первой половине сентября. Истории липецкой семьи выделили почти час эфирного времени. В съемках шоу приняли участие все члены семьи — и взрослые, и сама девочка. Часть съемок была сделана «на натуре», то если в Липецкой области. Гостями эфира стали общественники и политики, а также представители духовенства. Кто-то из них критиковал выбор взрослых, кто-то — проявил сочувствие их позиции. Видео передачи появилось в Сети.
Напомним, 2 сентября стало известно об исчезновении 8-летней девочки. Они якобы без следа пропала из дома в селе Паниковец Елецкого района. Девочка нашлась спустя сутки, она была с отцом в Московской области. И, как выяснила прокурорская проверка, родители намеренно скрыли местонахождение своего ребенка.
Прокуратура выяснила, что ребенок родился в доме знакомых родителей, когда те жили в одной из деревень Тверской области. Документы девочке глубоко верующие родители оформлять не стали, у ребенка нет даже свидетельства о рождении. Осенью 2018 семья переехала в Липецкую область и обосновалась в Елецком районе. В конце лета в дом к семье пришла директор школы села Воронец и представители опеки. Они потребовали от матери девочки дать согласие на то, чтобы ребенок ходил в школу. Затем девочку, у которой не было никаких документов, каким-то чудом зачислили в первый класс приказом директора школы.
Мать девочки, учительница по образованию, не хотела отдавать ребенка в обычную школу. Она решила посоветоваться с отцом ребенка, который тогда находился в Московской области, как избежать светского образования. У отца возник план — тайно увезти девочку в Москву. Для того, чтобы перевезти ребенка из Елецкого района в Подмосковье, мужчина обратился к своему знакомому отцу Федору. Этот мужчина в ночь на 30 августа прибыл в Паниковец. С ним была записка от отца девочки: тот предлагал специально для органов опеки инсценировать исчезновение ребенка, а на самом деле отправить девочку жить к отцу Фёдору. Мать передала девочку отцу Федору ночью на окраине села.
2 сентября, когда девочка не пришла на линейку, в дом ее семьи приехала директор школы. Мать ученицы, что потом показал детектор лжи, соврала, что ребенок пропал. После этого началась масштабная поисковая операция: два дня девочку искали спасатели, волонтеры, местные жители, водолазы и следователи. Тем временем мать девочки проверяли на полиграфе и вскоре она во всем призналась: ее дочь жива и здорова, находится в подмосковном городе Щелково вместе с отцом. 4 сентября ребенка уже осмотрели медики, она была здорова. Так как у родителей не было никаких документов на девочку, то провели экспертизу ДНК. Она установила, что девочку воспитывают родные мать и отец.
Мать девочки оштрафовали на 2 000 рублей за проживание без регистрации. В ходе проверки женщине оформили временную регистрацию в селе Паниковец. Женщина все же согласилась отдать дочь в школу. Она будет учиться в школе села Стегаловка Долгоруковского района. Оформлять ребенку свидетельство о рождении придется через обращение в суд.
18 2473
родители против такого обучения
а вы это знаете?
горожанин
а вы это знаете?
а вы это знаете ?
++
а вы это знаете ?
а вы это знаете
а вы это знаете ?
а вы это знаете ?