Общество

сегодня, 14:20

Липецкая семья староверов стала героями «Пусть говорят»

18 2473
#шоу #пропавшие без вести
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Липецкая семья староверов стала героями «Пусть говорят»

История о том, как девочку прятали от школы, легла в основу выпуска шоу.

Сегодня на «Первом канале» выйдет в эфир история липецкой семьи староверов. Непростая ситуация стала сюжетом для выпуска шоу «Пусть говорят». Героями эфира станут члены семьи староверов, которые решили обмануть надзорные органы и спрятать свою дочь, чтобы та не пошла в обычную школу.

По данным GOROD48 съемки передачи проходили в первой половине сентября. Истории липецкой семьи выделили почти час эфирного времени. В съемках шоу приняли участие все члены семьи — и взрослые, и сама девочка. Часть съемок была сделана «на натуре», то если в Липецкой области. Гостями эфира стали общественники и политики, а также представители духовенства. Кто-то из них критиковал выбор взрослых, кто-то — проявил сочувствие их позиции. Видео передачи появилось в Сети.



Напомним, 2 сентября стало известно об исчезновении 8-летней девочки. Они якобы без следа пропала из дома в селе Паниковец Елецкого района. Девочка нашлась спустя сутки, она была с отцом в Московской области. И, как выяснила прокурорская проверка, родители намеренно скрыли местонахождение своего ребенка.

Прокуратура выяснила, что ребенок родился в доме знакомых родителей, когда те жили в одной из деревень Тверской области. Документы девочке глубоко верующие родители оформлять не стали, у ребенка нет даже свидетельства о рождении. Осенью 2018 семья переехала в Липецкую область и обосновалась в Елецком районе. В конце лета в дом к семье пришла директор школы села Воронец и представители опеки. Они потребовали от матери девочки дать согласие на то, чтобы ребенок ходил в школу. Затем девочку, у которой не было никаких документов, каким-то чудом зачислили в первый класс приказом директора школы.

Мать девочки, учительница по образованию, не хотела отдавать ребенка в обычную школу. Она решила посоветоваться с отцом ребенка, который тогда находился в Московской области, как избежать светского образования. У отца возник план — тайно увезти девочку в Москву. Для того, чтобы перевезти ребенка из Елецкого района в Подмосковье, мужчина обратился к своему знакомому отцу Федору. Этот мужчина в ночь на 30 августа прибыл в Паниковец. С ним была записка от отца девочки: тот предлагал специально для органов опеки инсценировать исчезновение ребенка, а на самом деле отправить девочку жить к отцу Фёдору. Мать передала девочку отцу Федору ночью на окраине села.

2 сентября, когда девочка не пришла на линейку, в дом ее семьи приехала директор школы. Мать ученицы, что потом показал детектор лжи, соврала, что ребенок пропал. После этого началась масштабная поисковая операция: два дня девочку искали спасатели, волонтеры, местные жители, водолазы и следователи. Тем временем мать девочки проверяли на полиграфе и вскоре она во всем призналась: ее дочь жива и здорова, находится в подмосковном городе Щелково вместе с отцом. 4 сентября ребенка уже осмотрели медики, она была здорова. Так как у родителей не было никаких документов на девочку, то провели экспертизу ДНК. Она установила, что девочку воспитывают родные мать и отец.

Мать девочки оштрафовали на 2 000 рублей за проживание без регистрации. В ходе проверки женщине оформили временную регистрацию в селе Паниковец. Женщина все же согласилась отдать дочь в школу. Она будет учиться в школе села Стегаловка Долгоруковского района. Оформлять ребенку свидетельство о рождении придется через обращение в суд.
18 2473
#шоу #пропавшие без вести
3

Комментарии (18)

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родители против такого обучения

21 минуту назад
Затянувшийся противоправный эксперимент в российском образовании можно прекратить раз и навсегда только при условии смены путинского режима, т.к. его не вылечить - только ампутация. Программа «Цифровая школа» и приведенные выше ФГОСы – это преступление против детей и всего российского многонационального народа, плевок на наши традиции и попытка трансформировать наше общество в серых, безликих и недееспособных «людей одной кнопки». Просим считать данный материал официальным обращением в Генрокуратуру, следственные органы, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, иные профильные министерства и ведомства.
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а вы это знаете?

23 минуты назад
Из всего озвученного выше следует, что новые ФГОСы являются частью большого психосоциального эксперимента, который несет безусловную угрозу психическому и физическому здоровью подрастающего поколения. Все эти тесты и пилотные проекты ПУТИНСКИХ цифровизаторов-глобалистов, напрямую затрагивающие права и свободы российских граждан, просто не допустимы в цивилизованном государстве.
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горожанин

23 минуты назад
Рома, правильно, посиди дома, поучи русский язык
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а вы это знаете?

25 минут назад
Формулировка «соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью» может включать абсолютно разные блоки и темы для обсуждения со школьниками. Она является окном для того, чтобы вводить экспериментально те или иные психологические тесты, тренинги и просто откровенный секспросвет. Более того, в программе ФГОС для основного общего образования в блоке ОБЖ в модуле «Здоровье и как его сохранить» ставятся следующие задачи: «классифицировать и характеризовать заболевания, зависящие от "образа жизни": вредные привычки (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); инфекции, передающиеся половым путем (способы профилактики и возможности помощи)».
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а вы это знаете ?

27 минут назад
Но и это еще не предел для «реформаторов». В 33 пункте ФГОС НОО вводится новая должность в образовательном учреждении: «тьютор». Не известно, по каким стандартам подготовлен данный специалист (он указан в перечне осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ученика), есть ли у него педагогическое образование, какую функцию он несет, и почему родители должны допускать этого тьютора к своим детям. Западный опыт показывает, что подобные сотрудники имеют полномочия вторжения в семейные отношения, отведения родителя на второй план в воспитательном процессе и т.д. Тьюторы, будучи психологами новой формации, считают, что ребенку нельзя ничего запрещать, нельзя его наказывать, а авторитет родителей и их право на воспитание детей в соответствии со своими убеждениями (в т.ч. религиозными – ст.2 Протокола I ратифицированной Россией Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод) для них ничего не значат.
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++

27 минут назад
Видно ,что Девочка вся затюканная и замученная. Больные родители. Подрастёт и сбежит и пустится во все тяжкие.
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а вы это знаете ?

28 минут назад
ФГОС фактически позволяют набить школы любой современной техникой. А с учетом требования «мониторинга здоровья обучающегося», «мониторинга и фиксации хода образовательной деятельности» наших детей ожидают биометрические камеры в классах и на каждом углу школьного пространства, слежка за эмоциями, поведением, социальной активностью, состоянием организма и проч. Со всеми вероятными ювенальными последствиями для родителей и самих детей.
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а вы это знаете

30 минут назад
Как, интересно, малыш будет самостоятельно вырабатывать навыки безопасной работе в интернете? Как он может в четвертом классе делать выводы об объективности выданной ему в поисковике информации, когда даже многие взрослые теряются от сайтов с различными, зачастую противоположными ответами на их запросы? Раннее погружение в сеть и виртуальное общение со скорейшей отправкой ребенка с несформировавшимися ценностями и приоритетами в свободное плавание заключает в себе огромную опасность для его психического и физического здоровья. Составители ФГОС не могли не понимать этого – но гешефт цифровизаторов, очевидно, превыше всего.
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а вы это знаете ?

32 минуты назад
ФГОС НОО в рамках предмета «Окружающий мир» предполагает погружение школьников в интернет с первого класса, в мессенджеры и соцсети – со второго, овладение ими навыками «безопасного поиска достоверной информации» в сети – с четвертого. Педагогическая целесообразность столь раннего введения детей во всемирную паутину, их вовлечение в виртуальное общение в ущерб живому взаимодействию со сверстниками, поиска там информации в рамках школьных уроков в ущерб работе с учебником, чтению книг во ФГОСе совершенно не аргументируется. Да это и не было задачей его составителей – ведь они являются главными бенефициарами погружения школьников в виртуальный мир, скачивания ими различных «обучающих» приложений и методик онлайн-обучения.
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а вы это знаете ?

35 минут назад
С начала сентября на путинском правительственном портале правовых актов находятся в открытом доступе проекты нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального и общего образования (ID проектов: 01/02/09-19/00094553 и 01/02/09-19/00094555). Эксперты Гражданского комитета возрождения образования и науки подробно ознакомились с ними и пришли в ужас. Такой масштабной атаки на отечественную систему передачи знаний и психику наших детей, организованной чиновниками-компрадорами и представителями глобального бизнеса наша история еще не знала.
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