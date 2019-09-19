Липецкие волейболистки красиво обыграли Уфу с «сухим» счетом

Шансы в Кубке России еще далеко не потеряны.

Липецкие волейболистки сегодня в прекрасном стиле обыграли в 3-м матче предварительного этапа Кубка России в Калининграде «Уфимочку-УГНТУ» - 3:0.

Обе команды представляют Высшую лигу «А», поэтому ожидалось, что матч будет примерно равным. Но игра завершилась уверенной победой липчанок.

Уже в первой партии наши девчата уверенно вырвались вперед – 15:11, 16:13. Ближе к концу сета соперницы сократили разрыв до минимума – 23:22, но два последних розыгрыша закончились в пользу «Липецка», как и партия в целом – 25:22.

Во втором отрезке преимущество липчанок не вызвало сомнений – 25:16. Самой упорной получилась третья партия: вперед выходила то одна, то другая команда, в концовке наши девчата чуть оторвались от команды Уфы – 21:19, но в концовке счет вновь стал равным. Здесь здорово проявила себя новобранец нашей команды игрок сборной Украины Светлана Дросамн. Сначала она четко завершила атаку, а потом накрыла соперниц блоком, итог – 26:24 в пользу «Липецка».

Команда Андрея Смирнова после 3-х матчей имеет в своем активе две победы и одно поражение, сохраняя шансы на выход в следующий этап. Правда, играть в дальнейшем придется с командами суперлиги: завтра в турнире выходной, а в субботу, 21 сентября, липчанки проведут, пожалуй, самый сложный поединок с хозяйками трафлекса серебряными призерами чемпионата России-2018/19 калининградским «Локомотивом», а завершат предварительный этап встречей в воскресение, 22 сентября, с краснодарским «Динамо».