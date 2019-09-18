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17 минут назад
Рогозин спрятал знаменитую дырку
Он не стал говорить на тему прорехи в «Союзе».
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости". «Что случилось нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем", сказал Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи". «Должна же быть какая-то тайна у нас», добавил руководитель «Роскосмоса».
30 августа 2018 года на МКС упало давление. Позднее было установлено, что это произошло из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе". Космонавт Сергей Прокопьев заделал дыру при помощи эпоксидной смолы. В сентябре 2018 года «Роскосмос» собрал комиссию для расследования случившегося. Комиссия РКК «Энергия» не нашла системных проблем при создании кораблей.
30 августа 2018 года на МКС упало давление. Позднее было установлено, что это произошло из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе". Космонавт Сергей Прокопьев заделал дыру при помощи эпоксидной смолы. В сентябре 2018 года «Роскосмос» собрал комиссию для расследования случившегося. Комиссия РКК «Энергия» не нашла системных проблем при создании кораблей.