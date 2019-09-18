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17 минут назад

Рогозин спрятал знаменитую дырку

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#авария #Роскосмос
Рогозин спрятал знаменитую дырку

Он не стал говорить на тему прорехи в «Союзе».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости". «Что случилось нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем", сказал Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи". «Должна же быть какая-то тайна у нас», добавил руководитель «Роскосмоса».

30 августа 2018 года на МКС упало давление. Позднее было установлено, что это произошло из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе". Космонавт Сергей Прокопьев заделал дыру при помощи эпоксидной смолы. В сентябре 2018 года «Роскосмос» собрал комиссию для расследования случившегося. Комиссия РКК «Энергия» не нашла системных проблем при создании кораблей.
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#авария #Роскосмос

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