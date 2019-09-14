В пригороде Липецке грузовик «Ман» врезался в забор и повредил легковушку

Днем 14 сентября в селе Ситовка грузовик «Ман» слетел с дороги повредил автомобиль «Ниссан» и врезался в забор частного дома.



По словам водителя большегруза, его подрезал черный «паркетник» с серым багажником на крыше. Водитель надеется в расследовании причин аварии на записи видеорегистраторов. Связаться с его представителем можно по телефону: +7 (905) 044-11-22 (Татьяна).



