Происшествия

21 минуту назад

В пригороде Липецке грузовик «Ман» врезался в забор и повредил легковушку

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#Авария #ДТП
В пригороде Липецке грузовик «Ман» врезался в забор и повредил легковушку
Днем 14 сентября в селе Ситовка грузовик «Ман» слетел с дороги повредил автомобиль «Ниссан» и врезался в забор частного дома.

По словам водителя большегруза, его подрезал черный «паркетник» с серым багажником на крыше. Водитель надеется в расследовании причин аварии на записи видеорегистраторов. Связаться с его представителем можно по телефону: +7 (905) 044-11-22 (Татьяна).

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#Авария #ДТП

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