23 минуты назад
Липчан приглашают присоединиться к Всемирному дню чистоты
21 сентября с 09:00 до 15:00 в Липецкой области пройдет Всемирный день чистоты «Сделаем!». Жителей города приглашают принять личное участие в наведении порядка сразу на нескольких популярных городских пространствах.
Всемирный день чистоты «Сделаем!» — это гражданский проект, который реализуют добровольцы. Его цель — объединить общество, власть, бизнес и СМИ в одну команду для очистки природы от мусора и сохранения чистоты. Организаторы ставят перед проектом целый ряд амбициозных задач: обеспечить участие в уборке 5% населения России, отправить более 30% собранного мусора на переработку, а также собрать информацию о местах скопления отходов в России и отразить ее на единой электронной карте, сообщает администрация Липецка.
Узнать о проекте подробнее, а также стать его участником, заполнив анкету, можно в группе социальной сети «ВКонтакте».
Валя