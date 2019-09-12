Общество

23 минуты назад

Липчан приглашают присоединиться к Всемирному дню чистоты

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#благоустройство
Липчан приглашают присоединиться к Всемирному дню чистоты

21 сентября с 09:00 до 15:00 в Липецкой области пройдет Всемирный день чистоты «Сделаем!». Жителей города приглашают принять личное участие в наведении порядка сразу на нескольких популярных городских пространствах.

От мусора планируют очистить парк Победы, рекреационную зону Кирпичного пруда, территорию близ плотины на Набережной, Каменный лог и урочище Сосновый лес в 19 микрорайоне.

Всемирный день чистоты «Сделаем!» — это гражданский проект, который реализуют добровольцы. Его цель — объединить общество, власть, бизнес и СМИ в одну команду для очистки природы от мусора и сохранения чистоты. Организаторы ставят перед проектом целый ряд амбициозных задач: обеспечить участие в уборке 5% населения России, отправить более 30% собранного мусора на переработку, а также собрать информацию о местах скопления отходов в России и отразить ее на единой электронной карте, сообщает администрация Липецка.

Узнать о проекте подробнее, а также стать его участником, заполнив анкету, можно в группе социальной сети «ВКонтакте».
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#благоустройство

Комментарии (1)

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Валя

3 минуты назад
Прогуляйтесь по так называемому Молодёжном парку. Там за мес помойку не разобрать. Дорожка к Ривьере, через посадки(парком это не назвать), по битому стеклу. Хотя... Наше быдло ничто не исправит... Убирай не убирай...
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