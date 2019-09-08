Общество
51 минуту назад
Липецкая область выбирает губернатора
В 08.00 на территории области открылись 893 избирательных участка.
Сегодня в Липецкой области проходят выборы главы администрации региона и довыборы двух депутатов городского Совета Липецка, депутата областного Совета, муниципальных депутатов. Воспользоваться своим правом голоса смогут 929 212 совершеннолетних липчан на открывшихся в восемь утра 893 избирательных участках.
На пост главы области претендуют пять кандидатов: Игорь Артамонов выдвинутый партией «Единая Россия», Андрей Григорьев («Патриоты России»), Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия»), Андрей Плотников («Коммунистическая партия Коммунисты России) и Сергей Токарев (КПРФ).
В Липецке проходят довыборы депутатов горсовета по округам №№3 и 20 — это районы улиц Ленина и Неделина. Также жители области смогут выбрать депутата областного Совета по округу №24 (Становлянский, Краснинский районы полностью и семь сельсоветов Задонского района). Голосование за местных депутатов идет в Данкове, Лебедяни, Добринском, Лев-Толстовском и Тербунском районах.
Для выборов главы области изготовлено 929 550 бюллетеней. Из них 317 800 - бюллетени для голосования с использованием электронных комплексов (КОИБ). Такого количества хватит даже в том случае, если явка на выборах главы области будет близка к ста процентам.
Впервые жители Липецкой области смогут выбрать своего губернатора или депутата за пределами региона. По последним данным, проголосовать не по месту регистрации смогут почти 1 500 липчан. 56 человек пожелали проголосовать на цифровых участках в Москве.
Сегодня на выборах в Липецкой области будут работать несколько тысяч наблюдателей. Впервые среди них представители областной общественной палаты. Их будет 1570 человек. Также за ходом голосования собираются наблюдать представители кандидатов и региональных отделений политических партий, выдвинувших этих кандидатов. Вчера в область приехал и международный наблюдатель. Избирательные участки посетит член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ольга Сидорович. На избирательных участках будет осуществляться межрегиональное медианаблюдение, организованное Российским фондом свободных выборов. 28 человек будут вести фото- и видеосъемку и выкладывать эти материалы в социальных сетях. Кроме того, голосование на самых крупных 55 участках, будут отслеживать камеры видеонаблюдения. Такие камеры установлены и во всех территориальных избирательных комиссиях.
Сегодня в театре драмы им. Л.Н. Толстого откроется пресс-центр избирательной комиссии Липецкой области. В нем будут работать журналисты, политологи и эксперты, общественники и правозащитники, международные, а также межрегиональные наблюдатели. Предполагается, что центр посетит более 50 ньюсмейкеров.
Голоса всех ельчан и половины липчан (35% избирателей области) будут считать 162 комплекса обработки избирательных бюллетеней. КОИБы способны в течение получаса после завершения голосования подсчитать результаты и сформировать итоговый протокол. Для того, чтобы исключить ошибку, работу КОИБов перепроверят вручную на выбранных по жребию 18 избирательных участках. Только после этой перепроверки итоги голосования загрузят в систему ГАС «Выборы». Если же в границах территориальной избирательной комиссии окажется хотя бы один проблемный участок, то в ее пределах будет произведен контрольный подсчет голосов на всех участках, оборудованных КОИБами.
За законностью выборов будет наблюдать и прокуратура. Всем городским и районным прокуратурам поручено решительно пресекать нарушения закона со стороны всех участников избирательного процесса. О нарушениях избирательного права граждане могут сообщить дежурному прокурору по телефону (4742) 27-34-59 и 27-34-27.
Избирательные участки закроются в 20.00. Предполагается, что итоги выборов станут известны до конца этого дня.
На пост главы области претендуют пять кандидатов: Игорь Артамонов выдвинутый партией «Единая Россия», Андрей Григорьев («Патриоты России»), Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия»), Андрей Плотников («Коммунистическая партия Коммунисты России) и Сергей Токарев (КПРФ).
В Липецке проходят довыборы депутатов горсовета по округам №№3 и 20 — это районы улиц Ленина и Неделина. Также жители области смогут выбрать депутата областного Совета по округу №24 (Становлянский, Краснинский районы полностью и семь сельсоветов Задонского района). Голосование за местных депутатов идет в Данкове, Лебедяни, Добринском, Лев-Толстовском и Тербунском районах.
Для выборов главы области изготовлено 929 550 бюллетеней. Из них 317 800 - бюллетени для голосования с использованием электронных комплексов (КОИБ). Такого количества хватит даже в том случае, если явка на выборах главы области будет близка к ста процентам.
Впервые жители Липецкой области смогут выбрать своего губернатора или депутата за пределами региона. По последним данным, проголосовать не по месту регистрации смогут почти 1 500 липчан. 56 человек пожелали проголосовать на цифровых участках в Москве.
Сегодня на выборах в Липецкой области будут работать несколько тысяч наблюдателей. Впервые среди них представители областной общественной палаты. Их будет 1570 человек. Также за ходом голосования собираются наблюдать представители кандидатов и региональных отделений политических партий, выдвинувших этих кандидатов. Вчера в область приехал и международный наблюдатель. Избирательные участки посетит член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ольга Сидорович. На избирательных участках будет осуществляться межрегиональное медианаблюдение, организованное Российским фондом свободных выборов. 28 человек будут вести фото- и видеосъемку и выкладывать эти материалы в социальных сетях. Кроме того, голосование на самых крупных 55 участках, будут отслеживать камеры видеонаблюдения. Такие камеры установлены и во всех территориальных избирательных комиссиях.
Сегодня в театре драмы им. Л.Н. Толстого откроется пресс-центр избирательной комиссии Липецкой области. В нем будут работать журналисты, политологи и эксперты, общественники и правозащитники, международные, а также межрегиональные наблюдатели. Предполагается, что центр посетит более 50 ньюсмейкеров.
Голоса всех ельчан и половины липчан (35% избирателей области) будут считать 162 комплекса обработки избирательных бюллетеней. КОИБы способны в течение получаса после завершения голосования подсчитать результаты и сформировать итоговый протокол. Для того, чтобы исключить ошибку, работу КОИБов перепроверят вручную на выбранных по жребию 18 избирательных участках. Только после этой перепроверки итоги голосования загрузят в систему ГАС «Выборы». Если же в границах территориальной избирательной комиссии окажется хотя бы один проблемный участок, то в ее пределах будет произведен контрольный подсчет голосов на всех участках, оборудованных КОИБами.
За законностью выборов будет наблюдать и прокуратура. Всем городским и районным прокуратурам поручено решительно пресекать нарушения закона со стороны всех участников избирательного процесса. О нарушениях избирательного права граждане могут сообщить дежурному прокурору по телефону (4742) 27-34-59 и 27-34-27.
Избирательные участки закроются в 20.00. Предполагается, что итоги выборов станут известны до конца этого дня.
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