В Чаплыгине прошел традиционный фестиваль цветов

В минувшую среду спортивное поле в Чаплыгине превратилось в цветочное. Здесь в четвертый раз состоялся традиционный фестиваль цветов. На зеленой траве стадиона «Аванград» выросли живые букеты из роз, георгинов, гладиолусов, хризантем.

Поселения Чаплыгинского района, школьные коллективы и талантливые флористы показали свои красочные экспозиции. Здесь можно было погреться в лучах цветочного солнышка, полюбоваться на торт из роз и восхититься гигантскими ромашками.









"Здесь с каждым годом композиции все новые, - рассказывает заместитель начальника отдела культуры администрации Чаплыгинского района Мария Кузнецова. - 22 поселения, и у каждого, сами вот видите, это что-то, это шедевры просто".





Атмосфера чудесной страны завораживала своими волшебными образами. Тот тут, то там встречались юноши и девушки в нарядах, украшенных цветами, герои из сказок. По традиции, фестиваль цветов украсил театрализованный парад – костюмированное шествие, объединенное цветочной темой. Фестиваль цветов останется в тысячах кадров на телефонах и фотоаппаратах чаплыгинцев и гостей праздника. Живописные фотозоны из бархатцев, роз, георгинов, лилий становились декорациями для ярких воспоминаний.









Наталья Загумейникова признается, что флористические фотозоны больше всего привлекают ее на сегодняшнем мероприятии, потому что девушка увлекается фотографией: "Я просто фотографирую, фотографией увлекаюсь, поэтому мне это больше всего нравится".









Особый вкус празднику добавили угощения: цветочный мед, варенье из одуванчиков и липы и, конечно, душистый чай из трав. Подарком для чаплыгинцев и гостей фестиваля стал живой концерт на стадионе. Артисты исполнили не только современные хиты, но и известные песни про цветы.













