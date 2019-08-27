Общество

сегодня, 12:15

В Чаплыгине прошел традиционный фестиваль цветов

333
В Чаплыгине прошел традиционный фестиваль цветов

В минувшую среду спортивное поле в Чаплыгине превратилось в цветочное. Здесь в четвертый раз состоялся традиционный фестиваль цветов. На зеленой траве стадиона «Аванград» выросли живые букеты из роз, георгинов, гладиолусов, хризантем.

Поселения Чаплыгинского района, школьные коллективы и талантливые флористы показали свои красочные экспозиции. Здесь можно было погреться в лучах цветочного солнышка, полюбоваться на торт из роз и восхититься гигантскими ромашками.

60.jpg
"Здесь с каждым годом композиции все новые, - рассказывает заместитель начальника отдела культуры администрации Чаплыгинского района Мария Кузнецова. - 22 поселения, и у каждого, сами вот видите, это что-то, это шедевры просто".

Атмосфера чудесной страны завораживала своими волшебными образами. Тот тут, то там встречались юноши и девушки в нарядах, украшенных цветами, герои из сказок. По традиции, фестиваль цветов украсил театрализованный парад – костюмированное шествие, объединенное цветочной темой. Фестиваль цветов останется в тысячах кадров на телефонах и фотоаппаратах чаплыгинцев и гостей праздника. Живописные фотозоны из бархатцев, роз, георгинов, лилий становились декорациями для ярких воспоминаний.

30.jpg

Наталья Загумейникова признается, что флористические фотозоны больше всего привлекают ее на сегодняшнем мероприятии, потому что девушка увлекается фотографией: "Я просто фотографирую, фотографией увлекаюсь, поэтому мне это больше всего нравится".

50.jpg

Особый вкус празднику добавили угощения: цветочный мед, варенье из одуванчиков и липы и, конечно, душистый чай из трав. Подарком для чаплыгинцев и гостей фестиваля стал живой концерт на стадионе. Артисты исполнили не только современные хиты, но и известные песни про цветы.

70.jpg

"PR"
333

Еще в рубрике

Проспект Победы не откроют 1 сентября
#проспект Победы
1
Проспект Победы не откроют 1 сентября

9 минут назад

Общество
Проблема с транспортными картами коснулась примерно 1`000 липчан
#транспортные карты #сбой #проезд
Проблема с транспортными картами коснулась примерно 1`000 липчан

17 минут назад

Общество
Деньги, ошибочно списанные с льготных транспортных карт, вернут
#транспортные карты
2
Деньги, ошибочно списанные с льготных транспортных карт, вернут

сегодня, 12:49

Общество
«Городские кассы» накопили 76 млн рублей долга
#банкротство #городские кассы
10
«Городские кассы» накопили 76 млн рублей долга

сегодня, 12:16

Общество
Владимир Мазур получил наказание в рамках статьи Уголовного кодекса
#гибель ребенка
5
Владимир Мазур получил наказание в рамках статьи Уголовного кодекса

сегодня, 12:10

Общество
«Массовый тираж «Первого номера» - это создание положительного образа временного правительства»
#горсовет #скандал
27
«Массовый тираж «Первого номера» - это создание положительного образа временного правительства»

сегодня, 11:51

Общество