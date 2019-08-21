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сегодня, 09:49

Среди бутербродов нашли водку

7 839
#алкоголь #штраф
1
Среди бутербродов нашли водку

В помещении бистро оказался целый ассортимент спиртного.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф в 500 000 рублей на владельцев киоска-бистро с бутербродами. Причиной для взыскания стало то, что в торговом помещении нашли водку и пиво. Разрешения на оборот алкоголя у владельцев киоска нет.

Как указано в материалах суда, в сентябре прошлого года ларек-бистро на улице Катукова посетили проверяющие из регионального управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой. Оказалось, что помимо бутербродов, там торгуют спиртным. В торговом помещении нашли пару бутылок «Жигулевского», 23 бутылки водки «Финская» и 20 бутылок «Царской». На владельцев киоска составили протокол за административное нарушение по ч.3 ст. 14.17 КоАП РФ «Оборот спиртного без лицензии». Известно, что и раньше владельцы киоска-бистро попадались на аналогичных нарушениях.

Весь обнаруженный алкоголь изъяли и уничтожили.
7 839
#алкоголь #штраф
1

Комментарии (7)

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Вася

8 минут назад
По ул. З. Космодемьянской д-200, за ним киоск принятия металла, рядом ржавый гараж, водка им продается и днем и ночью. Крыша ПОЛИЦИЯ местная. Парень живет на Московской, две машины сменил.
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гость

30 минут назад
алкоголь уничтожили,а нельзя было продать а деньги в казну
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Стас

44 минуты назад
Ларёк на улице шуминского, бистро так же торгует пивом водкой и фанфуриками, 27 мкр рядом с магазином пятёрочка, срочно проверть
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Алканы 15-го

сегодня, 10:07
Выходит, в киосках даже "для себя" держать спиртное опасно. Этот киоск видно никто не крышевал оттуда
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Бывалый

сегодня, 10:07
Вот уроды!
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Бывалый

сегодня, 10:06
*** * ***
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Бывалый

сегодня, 10:04
Бутерброды это закуска! Их нельзя употреблять на * ...
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