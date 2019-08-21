Среди бутербродов нашли водку

В помещении бистро оказался целый ассортимент спиртного.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф в 500 000 рублей на владельцев киоска-бистро с бутербродами. Причиной для взыскания стало то, что в торговом помещении нашли водку и пиво. Разрешения на оборот алкоголя у владельцев киоска нет.



Как указано в материалах суда, в сентябре прошлого года ларек-бистро на улице Катукова посетили проверяющие из регионального управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой. Оказалось, что помимо бутербродов, там торгуют спиртным. В торговом помещении нашли пару бутылок «Жигулевского», 23 бутылки водки «Финская» и 20 бутылок «Царской». На владельцев киоска составили протокол за административное нарушение по ч.3 ст. 14.17 КоАП РФ «Оборот спиртного без лицензии». Известно, что и раньше владельцы киоска-бистро попадались на аналогичных нарушениях.



Весь обнаруженный алкоголь изъяли и уничтожили.