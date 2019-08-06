Общество
19 минут назад
Авария на водопроводе у ДС «Звездный» ликвидирована
Сегодня в 03:35 работы по ликвидации аварии на магистральном трубовопровде диаметром 500 миллиметров по ул. Терешковой были окончены. А в 05:20 специалисты комплекса водоснабжения восстановили подачу воды потребителям в полном объеме. В течение дня возможно повышение мутности и низкое давление на внутридомовых сетях. В настоящее время ведутся работы по восстановлению нарушенного благоустройства, сообщили в ЛГЭК.
Николай Воронин