Общество

19 минут назад

Авария на водопроводе у ДС «Звездный» ликвидирована

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#ЛГЭК #порыв
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Авария на водопроводе у ДС «Звездный» ликвидирована
Сегодня в 03:35 работы по ликвидации аварии на магистральном трубовопровде диаметром 500 миллиметров по ул. Терешковой были окончены. А в 05:20 специалисты комплекса водоснабжения восстановили подачу воды потребителям в полном объеме. В течение дня возможно повышение мутности и низкое давление на внутридомовых сетях. В настоящее время ведутся работы по восстановлению нарушенного благоустройства, сообщили в ЛГЭК. 
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#ЛГЭК #порыв
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Комментарии (1)

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Николай Воронин

10 минут назад
За благоустройство спрошу по полной !!!! Невзирая на лица.
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