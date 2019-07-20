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52 минуты назад

Поездка на такси обошлась туристу в Москве в 55 тыс. рублей

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Поездка на такси обошлась туристу в Москве в 55 тыс. рублей

Водитель вырвал деньги из рук клиента и уехал

Московский таксист украл у пассажира 55 тысяч рублей. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает Лента.ру.

Около трех часов ночи после прогулки по ночной столице мужчина вызвал такси, на котором добрался до отеля. По завершении поездки он вышел из машины, оставив дверь открытой, и достал из кармана пачку купюр. В этот момент водитель выхватил деньги из рук потерпевшего и уехал.

Пострадавшим оказался 46-летний житель Кубани. Он приехал в Москву вместе с сыном, который собрался поступать в один из столичных вузов.

Водителя такси полицейские задержали на следующий день. Он сознался в преступлении. По факту правонарушения было возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ
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