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52 минуты назад
Поездка на такси обошлась туристу в Москве в 55 тыс. рублей
Водитель вырвал деньги из рук клиента и уехал
Московский таксист украл у пассажира 55 тысяч рублей. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает Лента.ру.
Около трех часов ночи после прогулки по ночной столице мужчина вызвал такси, на котором добрался до отеля. По завершении поездки он вышел из машины, оставив дверь открытой, и достал из кармана пачку купюр. В этот момент водитель выхватил деньги из рук потерпевшего и уехал.
Пострадавшим оказался 46-летний житель Кубани. Он приехал в Москву вместе с сыном, который собрался поступать в один из столичных вузов.
Водителя такси полицейские задержали на следующий день. Он сознался в преступлении. По факту правонарушения было возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ
Около трех часов ночи после прогулки по ночной столице мужчина вызвал такси, на котором добрался до отеля. По завершении поездки он вышел из машины, оставив дверь открытой, и достал из кармана пачку купюр. В этот момент водитель выхватил деньги из рук потерпевшего и уехал.
Пострадавшим оказался 46-летний житель Кубани. Он приехал в Москву вместе с сыном, который собрался поступать в один из столичных вузов.
Водителя такси полицейские задержали на следующий день. Он сознался в преступлении. По факту правонарушения было возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ