Прокуратура потребовала осветить улицу Студеновскую

Прокуратура Правобережного района Липецка проверила жалобу липчан на освещение улицы Студёновской.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, МБУ «Липецкгорсвет» провело комиссионное обследование улицы, оказалось, что освещенность пешеходных переходов у остановок общественного транспорта «Педагогический университет», «Арктическая», «8 школа», «Хлебзавод», «Горгаз», «Завод Свободный Сокол», «улица Баумана» не соответствовала нормативным требованиям безопасности.



- Отсутствие наружного освещения нарушало права граждан на безопасность в вечернее и ночное время и порождало обоснованные жалобы на бездействие органа местного самоуправления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.



В рамках полномочий по защите прав и законных интересов граждан прокурор внес соответствующее представление в адрес администрации Липецка .

