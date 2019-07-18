Общество
вчера, 16:04
Прокуратура потребовала осветить улицу Студеновскую
21 2024
Прокуратура Правобережного района Липецка проверила жалобу липчан на освещение улицы Студёновской.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, МБУ «Липецкгорсвет» провело комиссионное обследование улицы, оказалось, что освещенность пешеходных переходов у остановок общественного транспорта «Педагогический университет», «Арктическая», «8 школа», «Хлебзавод», «Горгаз», «Завод Свободный Сокол», «улица Баумана» не соответствовала нормативным требованиям безопасности.
- Отсутствие наружного освещения нарушало права граждан на безопасность в вечернее и ночное время и порождало обоснованные жалобы на бездействие органа местного самоуправления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В рамках полномочий по защите прав и законных интересов граждан прокурор внес соответствующее представление в адрес администрации Липецка .
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, МБУ «Липецкгорсвет» провело комиссионное обследование улицы, оказалось, что освещенность пешеходных переходов у остановок общественного транспорта «Педагогический университет», «Арктическая», «8 школа», «Хлебзавод», «Горгаз», «Завод Свободный Сокол», «улица Баумана» не соответствовала нормативным требованиям безопасности.
- Отсутствие наружного освещения нарушало права граждан на безопасность в вечернее и ночное время и порождало обоснованные жалобы на бездействие органа местного самоуправления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В рамках полномочий по защите прав и законных интересов граждан прокурор внес соответствующее представление в адрес администрации Липецка .
21 2024
Закон физики -сильнее закона божьего
И тебе тоже два!
Два тебе!
Заваркина
Бредик
???
Галина
ЖУТЬ
ЖУТЬ
Маска