Общество

вчера, 16:04

Прокуратура потребовала осветить улицу Студеновскую

21 2024
#освещение
4
Прокуратура потребовала осветить улицу Студеновскую
Прокуратура Правобережного района Липецка проверила жалобу липчан на освещение улицы Студёновской.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, МБУ «Липецкгорсвет» провело комиссионное обследование улицы, оказалось, что освещенность пешеходных переходов у остановок общественного транспорта «Педагогический университет», «Арктическая», «8 школа», «Хлебзавод», «Горгаз», «Завод Свободный Сокол», «улица Баумана» не соответствовала   нормативным требованиям  безопасности. 

- Отсутствие наружного освещения нарушало права граждан на безопасность в вечернее и ночное время  и порождало обоснованные жалобы на бездействие органа местного самоуправления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. 

В рамках полномочий по защите прав и законных интересов граждан прокурор внес соответствующее представление в адрес администрации Липецка .
21 2024
#освещение
4

Комментарии (21)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Закон физики -сильнее закона божьего

26 минут назад
Два тебе!, Да хоть сто раз поп освЯтит ,все равно светлее на улице не станет.Можешь проверить!
ответить

И тебе тоже два!

вчера, 20:20
Поп толоконный лоб, крестись,неуч!
ответить

Два тебе!

вчера, 20:18
Маска, поп освЯтит!
ответить

Заваркина

вчера, 20:16
Липчане это не свекла, им свет не нужен.
ответить

Бредик

вчера, 19:45
Я спонсирую за счет крышевания тепличных
ответить

???

вчера, 19:34
Галина, не тупи это лучшие лампы.
ответить

Галина

вчера, 19:17
Да уберите же наконец-то из освещения города лампочки Гулевского... давно пора их поменять на лампочки с холодным светом, который освещает на 100 процентов лучше
ответить

ЖУТЬ

вчера, 19:05
Правобережная кокуратура это филиал почты Рос, там не в образовании дело, а в подведомственности - на кого жалуетесь, тому и жалобу отправляют! :) Так было, есть... и скорее всего и будет!
ответить

ЖУТЬ

вчера, 19:03
Давно пора городскую власть озадачить вопросом освещения всех пешеходных переходов!
ответить

Маска

вчера, 19:00
Вызовите попА,заплатите ему черным налом,он вам осветит всю улицу. Правда толку от этого будет-ноль!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Граффити на площади Победы готово
#граффити #Соколы России #День города
93
Граффити на площади Победы готово

вчера, 17:10

Общество
В Липецкой области снизят квоту рабочих мест для бывших заключенных
#квоту
3
В Липецкой области снизят квоту рабочих мест для бывших заключенных

вчера, 15:31

Общество
Договор на аренду участка под 20-летним долгостроем расторгнут арбитражным судом
#долгострой
35
Договор на аренду участка под 20-летним долгостроем расторгнут арбитражным судом

вчера, 15:19

Общество
Переселенцы из аварийного жилья получат документы на квартиры в ближайшее время
#новоселье
52
Переселенцы из аварийного жилья получат документы на квартиры в ближайшее время

вчера, 14:49

Общество
Памятник Сорокину обошелся меценату Александру Назарову в 1,5 миллиона рублей
#бульвар Сорокина
47
Памятник Сорокину обошелся меценату Александру Назарову в 1,5 миллиона рублей

вчера, 14:17

Общество
В День города липчане увидят настоящее шоу воздухоплавателей
#шоу #аэростаты
10
В День города липчане увидят настоящее шоу воздухоплавателей

вчера, 13:26

Общество