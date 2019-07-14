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15 минут назад

«Застывшее время»: стихи о любви в заброшенном доме полностью вымершей деревни

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#Застывшее время
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«Застывшее время»: стихи о любви в заброшенном доме полностью вымершей деревни

Мы побывали на границе Липецкой и Тамбовской областей в нескольких вымерших деревнях.

Когда-то здесь жили свыше двухсот человек, а сейчас - ни души. Однако по соседству все же есть жизнь, поскольку в поле пасётся стреноженный конь. Наш путь лежал в Дуровку, по соседству с которой оказалось ещё одно заброшенное село Казино-Подворки. Все эти деревни были заселены крепостными крестьянами в середине XVIII века. Последние жители здесь были ещё в начале 2000-х, о чем нам рассказал календарь 2006 года.

Добротный дом с интересной люстрой, традиционными иконами в углу, различными инструментами и школьными тетрадками с Децлом и Наоми Кембел на обложках. Сразу со входа нас встречают плакаты с котиками. Поздравительные открытки, квитанции, письма с фамилиями и именами хозяев дома. Сейчас трудно представить, но не так давно здесь кипела жизнь, бурлила чья-то юность, стихала старость. Школьница Катя, которая жила здесь, писала стихи о любви. В доме сохранилась черно-белая фотография - двое счастливых молодоженов обнимают друг друга под взглядами почетных свидетелей. Помимо писем, сохранилось много фантиков - здесь любили шоколад и конфеты, которые, скорее всего, привозили гости. 

Своей школы здесь не было, дети ходили в соседнее Ново-Гаритово. Там теперь тоже никто не живет. Интересно, что эти места - родина многих известных людей, о которых в Тамбовской области даже издана книга «Гордость земли Петровской».

Ещё в одном доме - тоже каменном и очень добротном - сохранилась фотография школьницы-пионерки, старинный сундук с кучей вещей, иконы и сломанный рубанок. Это все, что осталось от жителей старинных деревень, их родных домов и поколений их семей с праздниками, буднями, волнениями - крошечная точка на карте в бескрайних пшеничных полях. 

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#Застывшее время
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Комментарии (3)

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Да ,,,

8 минут назад
Уж , хорошо рулят наши едросы под контролем цру-сша , все задачи поставленные руководством выполняют ОТ и ДО.
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Это я

8 минут назад
Спасибо за новый выпуск.
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Да ,,,

8 минут назад
Уж , хорошо рулят наши едросы под контролем цру-сша , все задачи поставленные руководством выполняют ОТ и ДО.
ответить

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