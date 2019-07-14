«Застывшее время»: стихи о любви в заброшенном доме полностью вымершей деревни

Мы побывали на границе Липецкой и Тамбовской областей в нескольких вымерших деревнях.





Когда-то здесь жили свыше двухсот человек, а сейчас - ни души. Однако по соседству все же есть жизнь, поскольку в поле пасётся стреноженный конь. Наш путь лежал в Дуровку, по соседству с которой оказалось ещё одно заброшенное село Казино-Подворки. Все эти деревни были заселены крепостными крестьянами в середине XVIII века. Последние жители здесь были ещё в начале 2000-х, о чем нам рассказал календарь 2006 года.



Добротный дом с интересной люстрой, традиционными иконами в углу, различными инструментами и школьными тетрадками с Децлом и Наоми Кембел на обложках. Сразу со входа нас встречают плакаты с котиками. Поздравительные открытки, квитанции, письма с фамилиями и именами хозяев дома. Сейчас трудно представить, но не так давно здесь кипела жизнь, бурлила чья-то юность, стихала старость. Школьница Катя, которая жила здесь, писала стихи о любви. В доме сохранилась черно-белая фотография - двое счастливых молодоженов обнимают друг друга под взглядами почетных свидетелей. Помимо писем, сохранилось много фантиков - здесь любили шоколад и конфеты, которые, скорее всего, привозили гости.



Своей школы здесь не было, дети ходили в соседнее Ново-Гаритово. Там теперь тоже никто не живет. Интересно, что эти места - родина многих известных людей, о которых в Тамбовской области даже издана книга «Гордость земли Петровской».



Ещё в одном доме - тоже каменном и очень добротном - сохранилась фотография школьницы-пионерки, старинный сундук с кучей вещей, иконы и сломанный рубанок. Это все, что осталось от жителей старинных деревень, их родных домов и поколений их семей с праздниками, буднями, волнениями - крошечная точка на карте в бескрайних пшеничных полях.



