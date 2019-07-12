Происшествия

23 минуты назад

Жительница Москвы пыталась подкупить сотрудника ДПС

5 295
#взятка
Жительница Москвы пыталась подкупить сотрудника ДПС

Собранные Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице города Москва, виновной в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия).

Следствием и судом установлено, что 10 мая 2019 года сожитель подсудимой, будучи лишённым права управления транспортными средствами, был задержан сотрудниками ДПС за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При проверке его документов отсутствовало ОСАГО, что свидетельствовало об административном правонарушении  по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ. 

С целью избежать привлечения сожителя к административной ответственности, находившаяся в салоне автомобиля подсудимая предложила сотрудникам ДПС взятку в сумме 15 тысяч рублей. Положив купюру в 1000 рублей в карман форменной куртки инспектора, пообещала оставшуюся часть привезти в течение дня.

От незаконного вознаграждения инспектор отказался, а в отношении взяткодательницы было возбуждено уголовное дело.

Вину в совершении преступления фигурантка признала еще на стадии предварительного следствия и раскаялась в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
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#взятка

Комментарии (5)

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нашим!? гаишникам?!

1 минуту назад
взятку предлагала?! да в своем ли уме она?! у нас не берут!
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15 тр

10 минут назад
50 минимум такие приключения. А так и побольше.
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Житель

11 минут назад
"50 тысяч рублей" для москвички - что слону дробина. Умножить как минимум на три.
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Липчанин

11 минут назад
Вот дурочка, 50 штукарей сейчас по пьяни попасться, 20-30 если есть весомые знакомые. Мы с инспектором на той неделе за 30 сошлись, при наличии друга майора в гибдд
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Сказочный Д.

13 минут назад
Ой да, наши же гаишники взяток не берут. У них у всех, если присмотреться, персональный нимб. А бабе дуре надо знать, что в салоне камеры стоят.
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