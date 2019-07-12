23 минуты назад
Жительница Москвы пыталась подкупить сотрудника ДПС
Собранные Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице города Москва, виновной в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия).
С целью избежать привлечения сожителя к административной ответственности, находившаяся в салоне автомобиля подсудимая предложила сотрудникам ДПС взятку в сумме 15 тысяч рублей. Положив купюру в 1000 рублей в карман форменной куртки инспектора, пообещала оставшуюся часть привезти в течение дня.
От незаконного вознаграждения инспектор отказался, а в отношении взяткодательницы было возбуждено уголовное дело.
Вину в совершении преступления фигурантка признала еще на стадии предварительного следствия и раскаялась в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор.
Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
нашим!? гаишникам?!
15 тр
Житель
Липчанин
Сказочный Д.