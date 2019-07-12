Жительница Москвы пыталась подкупить сотрудника ДПС

Собранные Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице города Москва, виновной в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия).

Следствием и судом установлено, что 10 мая 2019 года сожитель подсудимой, будучи лишённым права управления транспортными средствами, был задержан сотрудниками ДПС за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При проверке его документов отсутствовало ОСАГО, что свидетельствовало об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ.



С целью избежать привлечения сожителя к административной ответственности, находившаяся в салоне автомобиля подсудимая предложила сотрудникам ДПС взятку в сумме 15 тысяч рублей. Положив купюру в 1000 рублей в карман форменной куртки инспектора, пообещала оставшуюся часть привезти в течение дня.



От незаконного вознаграждения инспектор отказался, а в отношении взяткодательницы было возбуждено уголовное дело.



Вину в совершении преступления фигурантка признала еще на стадии предварительного следствия и раскаялась в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило суду вынести обвинительный приговор.



Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

