В России
17 минут назад
Мужчину силой держали в «кружке любителей СССР»
Сообщество действует в Сибири.
Жителю Нижневартовска не повезло, когда он решил сделать себе паспорт гражданина СССР. Мужчина ранее нашел в социальной сети группу по интересам - «кружок любителей СССР». Это сообщество нижневартовских и томских пенсионеров предлагало всем желающим сделать красный паспорт, который, конечно, не имеет никакой юридической силы.
Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе УМВД Югры, пожилые люди заманивают в свой «кружок» сочувствующих и предлагают за 300 рублей получить паспорт СССР. О деятельности ячейки полиции известно с начала года, но до вчерашнего дня в работе «кружка» не было ничего криминального. Накануне в полицию обратился мужчина, рассказал, что его будто бы насильно удерживали в помещении, где оформляют "паспорта".
Теперь полиция устанавливает факт незаконного удержания.
Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе УМВД Югры, пожилые люди заманивают в свой «кружок» сочувствующих и предлагают за 300 рублей получить паспорт СССР. О деятельности ячейки полиции известно с начала года, но до вчерашнего дня в работе «кружка» не было ничего криминального. Накануне в полицию обратился мужчина, рассказал, что его будто бы насильно удерживали в помещении, где оформляют "паспорта".
Теперь полиция устанавливает факт незаконного удержания.