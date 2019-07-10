В России

17 минут назад

Мужчину силой держали в «кружке любителей СССР»

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#СССР #паспорт
Мужчину силой держали в «кружке любителей СССР»

Сообщество действует в Сибири.

Жителю Нижневартовска не повезло, когда он решил сделать себе паспорт гражданина СССР. Мужчина ранее нашел в социальной сети группу по интересам - «кружок любителей СССР». Это сообщество нижневартовских и томских пенсионеров предлагало всем желающим сделать красный паспорт, который, конечно, не имеет никакой юридической силы.

Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе УМВД Югры, пожилые люди заманивают в свой «кружок» сочувствующих и предлагают за 300 рублей получить паспорт СССР. О деятельности ячейки полиции известно с начала года, но до вчерашнего дня в работе «кружка» не было ничего криминального. Накануне в полицию обратился мужчина, рассказал, что его будто бы насильно удерживали в помещении, где оформляют "паспорта".

Теперь полиция устанавливает факт незаконного удержания.
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#СССР #паспорт

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