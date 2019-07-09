Общество

10 минут назад

Для граффити на площади Победы привезли «ГАЗель» краски

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#граффити #Соколы России #День города
Для граффити на площади Победы привезли «ГАЗель» краски

Художники планируют закончить рисунок ко Дню Города.

Члены творческой коллаборации Treaph19 из Black Star рисуют граффити в Липецке граффити в честь пилотажной группы «Соколы России» - одного из символов города. Сегодня художники подробно рассказали о своем проекте.



 

Работы на торце высотки на площади Победы начались еще на прошлой неделе: рабочие загрунтовали стену 9-этажного дома №3а. В ночь на пятницу, прямо с трапа самолета, команда приступила к прорисовке истребителей. Ночью они установили на крыше торгового комплекса проектор, который светом перенес рисунок на огромную стену. Для всей команды Treaph19 — это первая совместная работа, до липецкого проекта художники не работали вместе. Для них липецкий рисунок — самый масштабный в творчестве.

Художники планируют завершить граффити к 19 июля, кануну празднования Дня города в Липецке. Уложиться в сроки погода им не помешает: рисунок выполняют специальной суперстойкой краской. Интересно, что для граффити мастерам привезли целую «ГАЗель» краски, примерно 600 баллонов по 400 мл. Авторы граффити заверяют, что рисунок не потеряет своей яркости и четкости как минимум 5 лет.

Добавим, что граффити на площади Победы и концерт звезд Black Star на Городище — спонсорский подарок Липецку на День города. На выступления артистов и работу художников из городского бюджета не будет потрачено ни рубля. Площадку для граффити выбирали по согласованию с липецкими летчиками: плакат в честь 100-летия российской авиации долго украшал эту же стену. Теперь его сменит долговечный рисунок.


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#граффити #Соколы России #День города

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