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40 минут назад

Влияние похмелья на мозг продемонстрировали ученые

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#мозг #похмелье
Влияние похмелья на мозг продемонстрировали ученые

Вывод науки — лучше не пить.

Ученые из Ольстерского (Северная Ирландия) университета выяснили, что именно происходит с мозгом взрослого человека после ночного злоупотребления алкоголем. Результаты научного опыта опубликованы в журнале Addictive Behaviors Reports.

Инициаторы опыта набрали 43 добровольца среди посетителей пабов, мужчин и женщин. Средний возраст — 31,4 года. Волонтеры выпивали за один вечер обычное для них количество алкоголя: примерно шесть кружек пива или пять больших бокалов вина. В каждый день после вечеринки им предстояло оценить свое настроение, тяжесть похмелья, а также пройти ряд тестов на когнитивные способности, состояние рабочей памяти и других. Эти же тесты они проходили и в обычные дни, когда им не предшествовало употребление алкоголя, уточняет «Российская газета».

Исследователи выяснили, что в состоянии похмелья люди часто забывали слова, допускали ошибки в текстах, теряли концентрацию внимания, бдительность, испытывали повышенную тревожность, были слишком медлительными.В таком состоянии опасно не только садиться за руль, но и переходить дорогу, решать бытовые задачи, пояснили исследователи.

Напомним, ранее британские ученые начали разрабатывать беспохмельный алкоголь. Исследователи из Имперского колледжа в Лондоне поставили задачу создать синтетический спирт, который после употребления не будет вызывать негативных последствий. Напиток называется Alcarelle. В него добавлена специальная молекула, которая позволяет почувствовать легкое опьянение, однако токсикологического эффекта на организм не оказывается: не будет похмелья и не увеличится шанс развития онкологических заболеваний.
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#мозг #похмелье

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