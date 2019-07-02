Происшествия

32 минуты назад

Участника убийства 87-летней пенсионерки задержали через два года после преступления

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#убийство
Участника убийства 87-летней пенсионерки задержали через два года после преступления

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела 2016 года о разбойном нападении на пенсионерку и её убийстве задержан находившийся в розыске подозреваемый. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

По данным следствия, ночью 10 декабря 2016 года двое пьяных мужчин через окно залезли в дом 87-летней пенсионерки. Злоумышленников интересовала старинная икона. Когда они осматривали комнаты проснулась хозяйка дома. Она пригрозила обратиться в правоохранительные органы. Обвиняемые напали на женщину и повалили  её на пол. 32-летний мужчина наступил ногой на ей горло, после чего ударил по голове стеклянной вазой. Женщина умерла, согласно выводам судмедэкспертов, причиной ее смерти стало удушье.  

Злоумышленники взяли с собой найденное в доме спиртное и скрылись.

Правоохранителям удалось задержать убийцу женщины. Он под тяжестью собранных следствием доказательств признался в содеянном и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, подтвердив свои слова при их проверке на месте преступления. Суд приговорил его 13 годам колонии строгого режима.

Сообщник убийства скрылся и был объявлен в розыск.

В результате непрекращающейся работы по уголовному делу и проведению оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый, находившийся в розыске, задержан и заключен под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательной базы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области. 
269
#убийство

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