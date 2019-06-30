В Липецкой области разрушены известные в Европе памятники археологии

Два из них стояли на охране государства

У села Доброе одноименного района Липецкой области частично разрушены три памятника археологии.



Как сообщил GOROD48 председатель ЛРНОО «Археологические исследования» Роман Смольянинов, следы разрушения обнаружил разведочный отряд организации на стоянках каменного-бронзового веков «Доброе 4», «Доброе 7», «Доброе 8».



Самые древние материалы находились археологами на стоянки Доброе 7. Они относятся к эпохе мезолита и предварительно датируются 7 тыс. до н.э. На ней же в результате исследований в 2017 году было обнаружено погребение срубной культуры эпохи бронзы середины 2 тыс. до н.э.



- Материалы, которые получили ученые легли в основу научных публикаций в Словении и Испании, а в скором времени и в Польше, - рассказал Роман Смольянинов. – Также хорошо эти памятники известны и в научных кругах России. Информация, собранная после исследований была взята за основу при написании диссертаций.



Традиционно, разрушения произошли в результате хозяйственной деятельности. Организация ООО «Старатель» в рамках госкотракта ОГУП «Липецкий областной водоканал» прокладывала трубопроводы.



На место были приглашены представители управления по охране культурного наследия Липецкой области, которые также зафиксировали выявленные нарушения. По предварительным оценкам разрушено 380 кв.м. культурного слоя памятников археологии. Предварительный ущерб археологи оценивают в 2,5 миллиона рублей.



Исследования проведены в рамках проекта «По следам древнего человека», реализуемого при финансовой поддержке субсидии управления внутренней политики Липецкой области.

