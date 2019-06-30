Общество

28 минут назад

В Липецкой области разрушены известные в Европе памятники археологии

2 360
#памятники археологии
2
В Липецкой области разрушены известные в Европе памятники археологии

Два из них стояли на охране государства

У села Доброе одноименного района Липецкой области частично разрушены три памятника археологии. 

Как сообщил GOROD48 председатель ЛРНОО «Археологические исследования» Роман Смольянинов, следы разрушения обнаружил разведочный отряд организации на стоянках каменного-бронзового веков «Доброе 4», «Доброе 7», «Доброе 8». 

Самые древние материалы находились археологами на стоянки Доброе 7. Они относятся к эпохе мезолита и предварительно датируются 7 тыс. до н.э. На ней же в результате исследований в 2017 году было обнаружено погребение срубной культуры эпохи бронзы середины 2 тыс. до н.э. 

- Материалы, которые получили ученые легли в основу научных публикаций в Словении и Испании, а в скором времени и в Польше, - рассказал Роман Смольянинов. – Также хорошо эти памятники известны и в научных кругах России. Информация, собранная после исследований была взята за основу при написании диссертаций. 

Традиционно, разрушения произошли в результате хозяйственной деятельности. Организация ООО «Старатель» в рамках госкотракта ОГУП «Липецкий областной водоканал» прокладывала трубопроводы. 

На место были приглашены представители управления по охране культурного наследия Липецкой области, которые также зафиксировали выявленные нарушения. По предварительным оценкам разрушено 380 кв.м. культурного слоя памятников археологии. Предварительный ущерб археологи оценивают в 2,5 миллиона рублей. 

Исследования проведены в рамках проекта «По следам древнего человека», реализуемого при финансовой поддержке субсидии управления внутренней политики Липецкой области.
2 360
#памятники археологии
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

С КАКОГО ПЕРЕПУГУ ?

3 минуты назад
Они известные в Европе ? Их и в Липецкой области население не знает?
ответить

Липецк

8 минут назад
Когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя птица, — только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть.
ответить

Еще в рубрике

Хедлайнером концерта в честь Дня города станут «Градусы»
#День города
Хедлайнером концерта в честь Дня города станут «Градусы»

11 минут назад

Общество
На этом месте мог бы быть газон (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
8
На этом месте мог бы быть газон (ФОТО)

сегодня, 11:10

Общество
Водонапорную башню во Льве Толстом отремонтируют
#водонапорная башня #обрушение #Лев Толстой
18
Водонапорную башню во Льве Толстом отремонтируют

вчера, 09:18

Общество
Липецкий боярышник предали огню
#Россельхознадзор #болезнь растений
13
Липецкий боярышник предали огню

вчера, 08:59

Общество
Движение с Северного проезда в сторону улицы Московская закрыто из-за ремонта инженерных сетей
#ремонтные работы #дороги
7
Движение с Северного проезда в сторону улицы Московская закрыто из-за ремонта инженерных сетей

28.06.2019 16:50

Общество
Почему в Липецке почти не осталось газонов? (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
125
Почему в Липецке почти не осталось газонов? (ФОТО)

28.06.2019 16:05

Общество