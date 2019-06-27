19 минут назад
В столкновении двух «Митсубиси Лансер» пострадала 18-летняя девушка
За прошедшие сутки на дорогах области пострадали три человека.
В Липецке в десять часов вечера 30-летний водитель «Калины» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 15-летнюю девочку. С травмами ее госпитализировали.
В Липецке на проспекте Мира 37-летний водитель УАЗа в зоне действия регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 12-летнего мальчика. Ребенок получил травму, и после оказания помощи был отпущен.
Кроме того, в прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1756 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 72.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1382 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.