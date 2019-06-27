В столкновении двух «Митсубиси Лансер» пострадала 18-летняя девушка

За прошедшие сутки на дорогах области пострадали три человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 26 июня в поселке Солидарность Елецкого района 28-летняя женщина, управляя автомобилем «Митсубиси Лансер», нарушила очередность проезда и столкнулась с другим «Лансером» под управлением 19-летнего парня. В результате 18-летняя пассажирка одного из автомобилей с травмой была доставлена в больницу.

В Липецке в десять часов вечера 30-летний водитель «Калины» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 15-летнюю девочку. С травмами ее госпитализировали.

В Липецке на проспекте Мира 37-летний водитель УАЗа в зоне действия регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 12-летнего мальчика. Ребенок получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

Кроме того, в прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1756 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 72.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1382 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.