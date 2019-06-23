Небольшие дожди с грозами остудят пекло на улицах

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди с грозами.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек, при грозе порывы могут достигать до 15 м/сек. Температура ночью от 15 до 20 градусов тепла, днем - от 25 до 30 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью от 17 до 19 градусов тепла, днем от 27 до 29 градусов тепла.