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сегодня, 16:58

Небольшие дожди с грозами остудят пекло на улицах

3 1101
#жара
Небольшие дожди с грозами остудят пекло на улицах

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди с грозами. 

Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек, при грозе порывы могут достигать до 15 м/сек. Температура ночью от 15 до 20 градусов тепла, днем - от 25 до 30 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью от 17 до 19 градусов тепла, днем от 27 до 29 градусов тепла.

3 1101
#жара

Комментарии (3)

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КПРФ

5 минут назад
Это единаросы засрали все пляжи искупаться негде .
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valerafromsplus

21 минуту назад
243, да вот. Сегодня мама спросила о пляже; я сказал, что нельзя купаться. А так чё делать? Как рак зажариваться на песке там? То природа и река, а то бассейн. И кому нужна такая погода? Купаться нельзя, готовить на костре нельзя...
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243

57 минут назад
Хоть уже влил как из ведра на весь город, а то всё скраю где-то зацепляет.
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