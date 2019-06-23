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Небольшие дожди с грозами остудят пекло на улицах
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди с грозами.
В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью от 17 до 19 градусов тепла, днем от 27 до 29 градусов тепла.
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18.06.2019 16:02Погода в Липецке
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