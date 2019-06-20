В «Георгиевском сквере» поселят тройку лошадей

На обновление сквера у церкви потратят 1,2 млн рублей.

Фото: аукционная документация

Администрация села Казаки Елецкого района провела торги на реконструкцию «Георгиевского сквера». На аукцион поступила всего одна заявка, она и победила. Работы по обновлению зоны отдыха обойдутся в 1 206 929 рублей. Услуги подрядчика оплатят из областного и местного бюджетов.В «Георгиевском сквере», что расположен у единственной в селе одноименной церкви, разработают площадку в 70 квадратных метров, заменят покрытие для пешеходных дорожек на плитку, обновят бордюр. После этого в зоне отдыха установят 18 урн и шесть скамеек. Сквер украсят беседки, одна из них - кованная с купольной крышей,и топиарии — три фигуры лошадей.На реконструкцию отведено 45 дней. Сквер должен быть обновлен до конца лета.