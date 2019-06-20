Общество

сегодня, 14:11

В «Георгиевском сквере» поселят тройку лошадей

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#благоустройство #тендер
В «Георгиевском сквере» поселят тройку лошадей

На обновление сквера у церкви потратят 1,2 млн рублей.

Администрация села Казаки Елецкого района провела торги на реконструкцию «Георгиевского сквера». На аукцион поступила всего одна заявка, она и победила. Работы по обновлению зоны отдыха обойдутся в 1 206 929 рублей. Услуги подрядчика оплатят из областного и местного бюджетов.

В «Георгиевском сквере», что расположен у единственной в селе одноименной церкви, разработают площадку в 70 квадратных метров, заменят покрытие для пешеходных дорожек на плитку, обновят бордюр. После этого в зоне отдыха установят 18 урн и шесть скамеек. Сквер украсят беседки, одна из них - кованная с купольной крышей,и топиарии — три фигуры лошадей.

беседка.jpg

На реконструкцию отведено 45 дней. Сквер должен быть обновлен до конца лета.

Фото: аукционная документация
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#благоустройство #тендер

Комментарии (3)

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Петр, фермер

сегодня, 14:28
Купил коня- а он с пе..дою!
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...

сегодня, 14:18
Ну понятно,что лошади пропадут в первую ночь. 70 кв.м это сильно)))размер трешки.
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Путин

сегодня, 14:17
Пошёл вон Botox в отставку !, Народу жрать нечего ,какие лошади ?!, Путин - мразь !.
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