Известный тренер Игорь Воротынцев стал чемпионом мира по рукопашному бою (ФОТО)

Воротынцев и еще два наших земляка отличились в новой дисциплине «самооборона».

В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат мира по рукопашному бою, в ходе которого впервые прошли соревнования в дисциплине «самооборона».

Медальный «улов» липчан в демонстрации приемов самозащиты впечатляет – три «золотые» медали, которые завоевали Олег Бухонов (мужчины), а также известные липецкие тренеры Игорь Воротынцев (ветераны 45-55 лет) и Андрей Шишкин (ветераны 55-65 лет).

Соревнования по самообороне имеют свою специфику: здесь не бьют в полный контакт, вдобавок спортсмен всегда знает наперед, какое движение применит его напарник. В каждом «спарринге» соперничают два бойца, каждому из которых помогает свой собственный ассистент. По заданию судей испытуемые показывают различные приемы – как против безоружного противника (его роль и выполняет ассистент, прим.), так и вооруженного холодным или огнестрельным оружием. Побеждает тот, кто выполняет движения быстрее, чище и техничнее.

Все трое липчан пробились на чемпионат мира, как победители и призеры первого чемпионата России по самообороне, прошедшего в Орле. Там известный липецкий тренер Игорь Воротынцев стал вторым, уступив в финале президенту федерации рукопашного боя Хабаровского края заведующему кафедрой Дальневосточного Института МВД Дмитрию Пардаеву. На этот раз соперники встретились вновь и опять – в финале. Здесь преимущество Воротынцева уже не вызывало сомнений: он победил с разницей в 4 балла! До этого на пути к «золотому матчу» Игорь Воротынцев все свои встречи завершил ввиду явного преимущества над конкурентами.







Победа в чемпионате мира стала отличным подарком легендарному тренеру к его недавнему 50-летнему юбилею. Игорь Воротынцев - обладатель 8 дана по комбат джиу-джитсу, 6 дана по панкратиону и каратэ шотокан. Ранее в качестве действующего бойца он принимал участие в чемпионатах мира по джи-джутсу на родине этого вида спорта в Японии и дважды завоевывал «серебряные» медали.







Победители соревнований, общее фото.

Андрей Шишкин в чемпионате мира по самообороне тоже не знал себе равных. Получается, что с учетом чемпионата России, гуру тренерского цеха единоборств, мастер спорта СССР по дзюдо и самбо не проиграл в новом виде ни одной схватки!

Ассистировал липецким тренерам и внес свой вклад в общий успех Павел Кузнецов - боец липецкой областной федерации рукопашного боя (президент – Андрей Пономарев).

Липчанин Олег Бухонов, который сейчас проходит службу в одном из спецподразделений, тоже стал чемпионом мира после уверенных побед.







"Золотая" липецкая команда.

