Спорт

сегодня, 13:29

Известный тренер Игорь Воротынцев стал чемпионом мира по рукопашному бою (ФОТО)

7 925
#Рукопашный бой
1
Известный тренер Игорь Воротынцев стал чемпионом мира по рукопашному бою (ФОТО)

Воротынцев и еще два наших земляка отличились в новой дисциплине «самооборона».

Загрузка плеера

В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат мира по рукопашному бою, в ходе которого впервые прошли соревнования в дисциплине «самооборона».

Медальный «улов» липчан в демонстрации приемов самозащиты впечатляет – три «золотые» медали, которые завоевали Олег Бухонов (мужчины), а также известные липецкие тренеры Игорь Воротынцев (ветераны 45-55 лет) и Андрей Шишкин (ветераны 55-65 лет).

Соревнования по самообороне имеют свою специфику: здесь не бьют в полный контакт, вдобавок спортсмен всегда знает наперед, какое движение применит его напарник. В каждом «спарринге» соперничают два бойца, каждому из которых помогает свой собственный ассистент. По заданию судей испытуемые показывают различные приемы – как против безоружного противника (его роль и выполняет ассистент, прим.), так и вооруженного холодным или огнестрельным оружием. Побеждает тот, кто выполняет движения быстрее, чище и техничнее.

Все трое липчан пробились на чемпионат мира, как победители и призеры первого чемпионата России по самообороне, прошедшего в Орле. Там известный липецкий тренер Игорь Воротынцев стал вторым, уступив в финале президенту федерации рукопашного боя Хабаровского края заведующему кафедрой Дальневосточного Института МВД Дмитрию Пардаеву. На этот раз соперники встретились вновь и опять – в финале. Здесь преимущество Воротынцева уже не вызывало сомнений: он победил с разницей в 4 балла! До этого на пути к «золотому матчу» Игорь Воротынцев все свои встречи завершил ввиду явного преимущества над конкурентами.

IMG_2092-04-06-19-12-47.JPG

Победа в чемпионате мира стала отличным подарком легендарному тренеру к его недавнему 50-летнему юбилею. Игорь Воротынцев - обладатель 8 дана по комбат джиу-джитсу, 6 дана по панкратиону и каратэ шотокан. Ранее в качестве действующего бойца он принимал участие в чемпионатах мира по джи-джутсу на родине этого вида спорта в Японии и дважды завоевывал «серебряные» медали.

IMG_2075-04-06-19-12-47.JPG

Победители соревнований, общее фото.

Андрей Шишкин в чемпионате мира по самообороне тоже не знал себе равных. Получается, что с учетом чемпионата России, гуру тренерского цеха единоборств, мастер спорта СССР по дзюдо и самбо не проиграл в новом виде ни одной схватки!

Ассистировал липецким тренерам и внес свой вклад в общий успех Павел Кузнецов - боец липецкой областной федерации рукопашного боя (президент – Андрей Пономарев).

Липчанин Олег Бухонов, который сейчас проходит службу в одном из спецподразделений, тоже стал чемпионом мира после уверенных побед.

IMG_2074-04-06-19-12-47.JPG

"Золотая" липецкая команда.


7 925
#Рукопашный бой
1

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

olgerd

4 минуты назад
фубля, выродок
ответить

olgerd

5 минут назад
негодяй, тупой ублюдок
ответить

негодяй

26 минут назад
Раньше этой ерунде обучал, Марков Ким Васильевич хороший тренер и человек ,который воспитал целую эпоху хороших спортсменов и просто хороших и отзывчивых людей ,и бандитов ,и ментов и простых граждан ! Совершенно бесплатно !Сейчас оказыаеться можно стать чемпионом мира ? По какому виду спорта? Самбо ? Дзюдо? Сейчас в стране все переменилось ,теперь можно придумывать любой вид спорта , вешать медальки на грудь и объявлять себя гуру.
ответить

фубля

50 минут назад
Kot Begemot, а ты поработай в мусарне, на прохожих кидаться начнешь
ответить

гость

сегодня, 13:57
ЧУШ !!!
ответить

Хоббит Фродо

сегодня, 13:47
Чемпионом какого мира?
ответить

Kot Begemot

сегодня, 13:39
* молодец! Только вот взгляд у него как у маньяка стал
ответить

Еще в рубрике

Чемпионат мира-2019: почти вся сборная России в «трапе» будет состоять из липецких стрелков
#Стендовая стрельба
Чемпионат мира-2019: почти вся сборная России в «трапе» будет состоять из липецких стрелков

20 минут назад

Спорт
Липецкую легкоатлетку не допустили к участию во Всемирной Универсиаде под нейтральным флагом
#Легкая атлетика #Яна Глотова
9
Липецкую легкоатлетку не допустили к участию во Всемирной Универсиаде под нейтральным флагом

сегодня, 08:29

Спорт
Липчане завершили чемпионат России по марафонскому плаванию медалями для себя и Московской области
6
Липчане завершили чемпионат России по марафонскому плаванию медалями для себя и Московской области

вчера, 14:11

Спорт
18-летняя липчанка выиграла первенство России по стендовой стрельбе
#Стендовая стрельба #Анна Жаднова
13
18-летняя липчанка выиграла первенство России по стендовой стрельбе

вчера, 13:06

Спорт
«Металлург» разгромил «Квант» и завоевал первые медали за 11 лет
#футбол
14
«Металлург» разгромил «Квант» и завоевал первые медали за 11 лет

02.06.2019 21:02

Спорт
Липецкие «русалки» по-прежнему сильнейшие в стране
#плавание #Анастасия Крапивина #Валерия Ермакова
10
Липецкие «русалки» по-прежнему сильнейшие в стране

02.06.2019 12:45

Спорт