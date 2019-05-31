25 минут назад
Ремонт дороги по улице Ильича изменит схему движения транспорта
В Липецке продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В начале июня работы стартуют на улице Ильича.
Так с 20 июня по 10 июля для движения будет закрыт участок от кольца в районе Третьего участка до улицы Зелёная.
С 11 по 27 июля будет запрещен проезд на отрезке от улицы Третье Сентября до улицы Волгоградская.
С 28 июля по 16 августа перекроют участок от улицы Волгоградская до улицы Зелёная.
Ремонтные работы внесут изменения в схемы движения общественного транспорта. Подробные схемы с временным движением городского транспорта будут опубликованы позднее.