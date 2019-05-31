Общество

25 минут назад

Ремонт дороги по улице Ильича изменит схему движения транспорта

253
#дорожные работы
Ремонт дороги по улице Ильича изменит схему движения транспорта

В Липецке продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В начале июня работы стартуют на улице Ильича.

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, 2 июня планируется начать срезку старого асфальта от ул. 3 Сентября до кольцевого движения в районе остановки «ЛТЗ 3-й участок». Учитывая протяженность и загруженность улицы, принято решение перекрывать движение транспорта здесь поэтапно.

Так с 20 июня по 10 июля для движения будет закрыт участок от кольца в районе Третьего участка до улицы Зелёная.




С 11 по 27 июля будет запрещен проезд на отрезке от улицы Третье Сентября до улицы Волгоградская.




С 28 июля по 16 августа перекроют участок от улицы Волгоградская до улицы Зелёная.




Ремонтные работы внесут изменения в схемы движения общественного транспорта. Подробные схемы с временным движением городского транспорта будут опубликованы позднее.
253
#дорожные работы

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В ночном небе заметили странный объект
#НЛО
11
В ночном небе заметили странный объект

54 минуты назад

Общество
Количество автобусов маршрута № 30 будет увеличено
#транспорт
6
Количество автобусов маршрута № 30 будет увеличено

сегодня, 11:07

Общество
Председателем департамента ЖКХ станет Юлия Кабанцова
#кадры #назначения
23
Председателем департамента ЖКХ станет Юлия Кабанцова

сегодня, 11:04

Общество
Матч-шоу с участием Елены Темниковой: успей купить билет
#Металлург #футбол
Матч-шоу с участием Елены Темниковой: успей купить билет

сегодня, 10:13

Общество
Уволился гендиректор АО «ЛГЭК» Владимир Башкарев
#ЛГЭК
50
Уволился гендиректор АО «ЛГЭК» Владимир Башкарев

сегодня, 09:41

Общество
Нижний парк будут развивать частями
#Нижний парк
127
Нижний парк будут развивать частями

вчера, 19:29

Общество