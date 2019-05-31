Ремонт дороги по улице Ильича изменит схему движения транспорта

В Липецке продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В начале июня работы стартуют на улице Ильича.

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, 2 июня планируется начать срезку старого асфальта от ул. 3 Сентября до кольцевого движения в районе остановки «ЛТЗ 3-й участок». Учитывая протяженность и загруженность улицы, принято решение перекрывать движение транспорта здесь поэтапно.



Так с 20 июня по 10 июля для движения будет закрыт участок от кольца в районе Третьего участка до улицы Зелёная.









С 11 по 27 июля будет запрещен проезд на отрезке от улицы Третье Сентября до улицы Волгоградская.









С 28 июля по 16 августа перекроют участок от улицы Волгоградская до улицы Зелёная.









Ремонтные работы внесут изменения в схемы движения общественного транспорта. Подробные схемы с временным движением городского транспорта будут опубликованы позднее.

