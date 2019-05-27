В Грязях у посетителя кафе украли 100 тысяч рублей

Похититель задержан

23 мая в ОМВД России по Грязинскому району обратился 50-летний гражданин. Из заявления мужчины полицейским стало известно, что поздним вечером 23 мая в кафе по ул.Советской в городе Грязи неизвестные похитили принадлежащую ему сумку, в которой находились деньги в сумме 100 тысяч рублей и три банковские карты.



В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан предполагаемый участник преступления – 41-летний рабочий общества с ограниченной ответственностью.



Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.



В случае если вина подозреваемого будет доказана, санкция части 2 статьи 158 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

