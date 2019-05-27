Происшествия

13 минут назад

В Грязях у посетителя кафе украли 100 тысяч рублей

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#кража
В Грязях у посетителя кафе украли 100 тысяч рублей

Похититель задержан

23 мая  в ОМВД России по Грязинскому району обратился 50-летний гражданин. Из заявления мужчины полицейским стало известно, что поздним вечером 23 мая в кафе по ул.Советской  в городе Грязи неизвестные похитили принадлежащую ему сумку, в которой находились деньги в сумме 100 тысяч рублей и три банковские карты.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан предполагаемый участник преступления – 41-летний рабочий общества с ограниченной ответственностью.

Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.

В случае если вина подозреваемого будет доказана, санкция части 2 статьи 158 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.      
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#кража

Комментарии (3)

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1 минуту назад
А зачем гулять поздним вечером с такой суммой?
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Гребеник - наш мэр

5 минут назад
Вступайте и и поддерживайте народного кандидата на пост мэра Липецка https://vk.com/aleksandrgrebenik
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Молодцы

5 минут назад
Правильно сделали ,жаль что мало !
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