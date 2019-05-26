44 минуты назад
Женщина погибла, пытаясь остановить фуру своим телом, но спасла детей
На трассе Барнаул — Рубцовск женщина-водитель пытаясь спасти детей в своём автомобиле, выбежала навстречу несущемуся грузовику.
Как сообщают очевидцы в паблике “Инцидент Барнаул”, женщина была участницей масштабной аварии на трассе Барнаул — Рубцовск. Несколько автомобилей столкнулись из-за дыма от горящей травы, который накрыл дорогу. Увидев, что к попавшим в ДТП легковушкам, приближается грузовик, женщина выбежала ему навстречу: в салоне её иномарки находилось трое детей. Водитель фуры не успел затормозить. Женщина погибла на месте. Грузовик врезался в легковушку. Дети пострадали. С травмами разной степени тяжести они доставлены в больницу, сообщает glob-news.ru