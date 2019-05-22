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Массовый велопарад пройдет в Липецке

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#велопарад
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Массовый велопарад пройдет в Липецке

25 мая в Липецке пройдет массовый заезд на велосипедах «Велодень 2019». Ожидается, что в этом году к акции присоединятся три тысячи человек. Участники проедут колонной по центральным улицам города, которые будут перекрыты на время движения колонны.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, впервые в этом году велопарад станет городским этапом областного велопробега «Открытие сезона» и пройдет при поддержке управления физической культуры и спорта по Липецкой области.

Участников ждет развлекательная программа на старте и финише, а также памятные сувениры. Старт велопарада назначен на 13:00. Он пройдет по маршруту: ул. Космонавтов – Гагарина – Зегеля – Ленина – Гагарина – Московская – Терешковой. По окончании мероприятия на площади перед спорткомплексом «Звездный» состоится праздничная программа и розыгрыш призов.

Для участия в велопараде велосипедистам желательно предварительно зарегистрироваться. Сделать это можно в официальной группе парада или в день заезда у ДС «Звездный» с 10:30. Зарегистрированные участники смогут стать участниками главного розыгрыша на финише. Липецкий заезд станет частью Всероссийского велопарада, который пройдет по всей стране. 
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#велопарад
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