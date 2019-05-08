Происшествия

сегодня, 09:46

Трое жителей области попали под колеса автомобилей

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#авария #ДТП
Трое жителей области попали под колеса автомобилей

За прошедшие сутки на дорогах региона пострадали восемь человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 7 мая в Липецке около двух часов дня на улице Первомайской 60-летняя женщина за рулем  автомобиля «Датсун» сбила стоящую на тротуаре 32-летнюю женщину, а затем наехала на металлическое ограждение и киоск. В результате аварии пешеход с травмами госпитализирована.


В Липецке на улице Папина около восьми часов вечера 25-летний водитель «Лады» вне пешеходного перехода сбил 25-летнего парня, который получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

В Ельце на трассе «Дон» около одиннадцати часов дня 43-летний водитель «Шкоды» вне пешеходного перехода сбил 70-летнего пенсионера, который получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

В Усмани на улице Чернышевского в одиннадцать часов дня 17-летний мотоциклист по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Ладой-Грантой» с 46-летним мужчиной за рулем. В результате водитель мотоцикла получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

Кроме того, в прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1271 нарушение ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 60 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 926 случаев превышения скорости.

Так же сотрудники ГИБДД зафиксировали 18 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Сергей 13

сегодня, 10:08
А ДТП на Неделина-Пушкина с мотоциклистом не засчитано?Он живой хоть?
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весёлый

сегодня, 09:58
Может кино снимали
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