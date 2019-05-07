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Липецкая вечЁрка: выживший в «Шереметьево», борьба с одуванчиками и разорительные шашлыки
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 7 мая.
Сегодня липчанин Сергей Ветчинкин получал новый паспорт. Его прежний документ сгорел. В лайнере «Москва-Мурманск» 5 мая в «Шереметьево». Вместе с самолетом. Сергей – один из 37 выживших.
Конечно, спасение в таком ЧП – нечто невероятное. Свое «Очевидное-невероятное» творится в Липецке. На борьбу с одуванчиками мэрия выделила 12 миллионов рублей. Кажется, все остальные проблемы в городе – уже вопрос решенный.
А вот как найти компромисс между тягой к барбекю и нежеланием переплачивать за удовольствие – настоящая проблема сезона. 49 человек за первые майские выходные были оштрафованы за нарушение особого противопожарного режима. Любителей шашлыков и костров выявляют сотрудники государственного пожарного надзора. Так как в регионе действует особый противопожарный режим, профилактической беседой или предупреждением инспекторы не ограничиваются. Нарушителям сразу же выписывают штраф — от 2 000 до 4 000 рублей.
Тем временем липчан берет гордость за наших медиков и полицейских. Первые выходили девочку после очень неудачного падения из окна мансарды, вторые – оказались крайне отзывчивыми людьми.
Конечно, спасение в таком ЧП – нечто невероятное. Свое «Очевидное-невероятное» творится в Липецке. На борьбу с одуванчиками мэрия выделила 12 миллионов рублей. Кажется, все остальные проблемы в городе – уже вопрос решенный.
А вот как найти компромисс между тягой к барбекю и нежеланием переплачивать за удовольствие – настоящая проблема сезона. 49 человек за первые майские выходные были оштрафованы за нарушение особого противопожарного режима. Любителей шашлыков и костров выявляют сотрудники государственного пожарного надзора. Так как в регионе действует особый противопожарный режим, профилактической беседой или предупреждением инспекторы не ограничиваются. Нарушителям сразу же выписывают штраф — от 2 000 до 4 000 рублей.
Тем временем липчан берет гордость за наших медиков и полицейских. Первые выходили девочку после очень неудачного падения из окна мансарды, вторые – оказались крайне отзывчивыми людьми.