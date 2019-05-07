Экономика

52 минуты назад

«Первичка» в Липецкой области дорожала, «вторичка» дешевела

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#недвижимость #жилье
«Первичка» в Липецкой области дорожала, «вторичка» дешевела

41,7 тыс. рублей составила на конец I квартала 2019 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Липецкой области на первичном рынке. 


Средняя стоимость квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке составила 41 тыс. рублей. 

По сравнению с концом 2018 года цены на первичном рынке жилья выросли в регионе на 2,!%, а вот на вторичном, напротив, упали на 0,3%, сообщает Липецкстат. 

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#недвижимость #жилье

Комментарии (1)

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37 минут назад
У меня знакомый как то раз продавал двушку 50 кв метров за 2400 000 ,долго продавал и не один год , окна в одну сторону (южная) ,вы представляете ,что во 2 половине дня какая жарище и духота , даже кондиционер целыми днями напролет не справляется с ней и сколько электроэнергии тратиться ,а еще в добавок водонагреватель работает итого больше 1000 рублей за свет в месяц ! Но я не о том , а о том какие некоторые люди бывают ХРЕНОВЫЕ актеры ,под дурачка несут всякие глупости ,вот к примеру он пишет в обьявлении ,что кухня входит в стоимость ! А я про себя подумал _а нахера мне твоя кухня и новые межкомнатные двери и вообще твой ремонт ?!!!! Прошло время ,терпения у него иссякло и он скинул 500 тыщь ! И в итоге ,когда вьехали новые жильцы в его квартиру ,то они все под чистую вычистили жилплощадь ,все повыбрасывали и двери и кухню и * и прочее ! КАКОЙ напрашивается вывод ? а вот какой ,что никому не интересен ваш ремонт , оценивайте трезво свою квартиру ,ее месторасположение
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