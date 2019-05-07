«Первичка» в Липецкой области дорожала, «вторичка» дешевела

41,7 тыс. рублей составила на конец I квартала 2019 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Липецкой области на первичном рынке.



Средняя стоимость квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке составила 41 тыс. рублей.



По сравнению с концом 2018 года цены на первичном рынке жилья выросли в регионе на 2,!%, а вот на вторичном, напротив, упали на 0,3%, сообщает Липецкстат.



