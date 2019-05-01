«Из земной юдоли в неведомые боли – прыг-скок!»

30 апреля в Липецком Государственном Академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого состоялась премьера нового спектакля по пьесе современного драматурга Вячеслава Дурненкова «Экспонаты».



Приглашенный питерский режиссер Егор Чернышов еще на этапе начала репетиций предупреждал: злободневность материала его мало волнует, он не склонен пользоваться сценой, как агитплакатом. «Да ну?!» - так и хочется переспросить у автора постановки сейчас, после того, как зрители и спектакль увидели друг друга.



В пьесе «Экспонаты» события происходят в маленьком провинциальном российском городке Полынске. Городок дрожащими пальцами собирает остатки своей былой гордости: был здесь и винокуренный завод, и двадцать пять питейных заведений со знаменитой полынской наливкой, и собор по проекту ученика Растрелли, и дом призрения для погорельцев под графским попечительством, и даже городской сад, где когда-то пел Федор Шаляпин. Ключевое слово – было. Все в прошлом, как на картине Максимова. Все ржавеет. Все вот-вот рухнет. Есть даже собственный потомок царского рода, но ветвь уже давно выродилась-перевыродилась, поэтому потомок – местный дурачок по имени Алеша.



Люди в Полынске нищают и деградируют. Старшие «подпитываются» застарелыми любовными связями и алкоголем (эхо былой наливочной славы). А вот молодежь еще верит в возможность лучшей жизни и в то, что их юную любовь не способна опошлить даже убогая обстановка.



В этот городок являются два предприимчивых человека, которые предлагают план возрождения Полынска: сделать его музеем под открытым небом, а самих жителей нарядить в аутентичные костюмы XIX века и представить живыми экспонатами на потеху туристам. Одни вдохновляются новыми перспективами: а что, как-никак, деньги! Другие все больше мрачнеют и твердят, что они не клоуны и не животные в зоопарке. Далее, конечно, дискуссии – клоуны или не клоуны? В зоопарке или не в зоопарке? Стоят того обещанные деньги или не стоят?



Тут важно заметить, что у условного города Полынска есть реальный прототип. В Сети упоминается, что на идею сюжета автора пьесы Вячеслава Дурненкова вдохновило село Крапивна, маленькое местечко в Тульской области, которое можно описать примерно так: густой исторический замес в анамнезе, а в настоящем – статус филиала государственного мемориального и природного заповедника Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».



«Крапивна - уникальный музей под открытым небом, в котором оживают легенды средних веков и неторопливый XIX век. И где растет особенная крапива, приносящая счастье», - так преподносят это место туристам. А теперь угадайте, какой фестиваль проходит в этом селе каждое лето, начиная с 2002 года? Ну конечно, фестиваль крапивы. Она же приносит счастье!



Фестиваль этот настолько типичен, что даже скучно описывать. Девушки в сарафанах и венках из пластиковых цветов, какие-то рыцари в театральных кольчугах из фольги, рыночные палатки с глиняными свистульками и тряпичными куклами, немножко народных ремесел и промыслов, чуть плетеного, чуть домотканого, и гвоздь программы – битва крапивными вениками. На некоторых репортажных фото с фестиваля крапивы видно, что вся веселуха происходит на фоне убогих, буквально разваливающихся старинных домов, уже не с налетом истории, а с печатью умирания. Вот прямо навскидку: ничего не напоминает? А если мысленно заменить крапиву на клубнику, картошку, сало, или яблоки?



Все правильно. Чтобы восстановить по кирпичику разваливающуюся древнюю церковь, нужно много средств и кропотливого, долгого, благоговейного труда. Куда проще нарядить местных жителей в русские сарафаны и купеческие поддевки и успеть немного поторговать этой стариной, пока совсем не развалилась. И придумать, что крапива, которой зарастает все вокруг – это растение, которое приносит счастье. А лебеда, бурьян и полынь – это символ богатства и процветания, а главное – трудолюбия.



А по поводу стыдных, кричащих в голос, ободранных построек прошлых веков, так и на этот счет бывают гениальные решения – в некоторых местах их просто обшивают сайдингом. Чем дышать-то на каждый кирпичик и аккуратно, кисточкой смахивать древнюю пыль… Это сгоревший Нотр Дам никогда не обошьют грошовым сайдингом, а намоленную церковь в русской деревне – очень даже запросто.



Полынь на сцене театра Толстого растет густо, правда, символизируют ее грубые табуретки с отливающими сталью сиденьями. Впрочем, какая там сталь – жесть! Табуреточный мир груб, в нем противостоят-сосуществуют две семьи – Морозовых и Зуевых. «Возрожденцы» Морозовы предприимчивы, владеют магазином и водят экскурсии по местным развалинам. «Упадочники» Зуевы отстаивают свою некую фантомную честь, активно прибегая к допингу в виде чекушки.



Дочь Морозовых Валя и сын Зуевых Рома, конечно, по-шекспировски влюблены друг в друга, но без всяких стихов и трелей. Мир русской провинции на сцене показан таким как есть, без условностей, даже лексика сохранена. От этой самой лексики, кстати, зал несколько раз искренне ойкал и вздрагивал. Потом перешептывались: «Ничего себе… Ты слышала, что он сказал?..»



В итоге все, что обещало рухнуть, конечно, рухнуло и реальные щепки реальных табуреток полетели прямо в публику, в зрительный зал. И суть конфликта была вполне понятна, и подлость пары дельцов, приехавших торговать умирающей древностью, тоже очевидна: сами родом из такой же полынно-крапивной провинции и так просто ее предают, продают, оглупляют. То, что они подсовывают как «возрождение провинции», по сути, напоминает нарумяненный труп. И спустить все это по-тихому на тормозах невозможно: когда конфликт достигает апогея, участники схватились за оружие (и это не табуретки).



Камертоном спектакля стали стихи Егора Летова и его же песни в живом исполнении актера Александра Скачкова, который сыграл роль дворянского потомка-дурачка. Эту фишку способна оценить по достоинству, пожалуй, современная молодежь – популярный в 90-е поэт и музыкант Егор Летов сейчас снова «на волне». Многие стихи как бы иллюстрируют действие на сцене: «Из каленой стали – в неведомые дали. Прыг-скок!» - это когда юный Ромео Рома уезжает в Москву.



Да, молодым, из тех, кто поумнее, а не аудитории «Дома-2» эта постановка должна очень понравиться. Тем более, что музыка в спектакле очень даже вполне, ее автор – композитор Сергей Ушаков.



В общем и целом ощущение от спектакля такое: он, конечно, ценен и своей главной мыслью, и некими художественными решениями, но для широкой липецкой публики это немного «ту мач». С переборчиком. Это не для отдыха. Не ради «посмеяться» и «развеяться». Это, скорее, для того, чтобы поработать. Над чем? Над собой. Посмотреть, послушать, подумать: а надел бы я русскую рубаху, чтобы развлекать туристов? А чем я сам лучше этих туристов? А нормально ли это, что у нас древние храмы крапивой и полынью зарастают?



По поводу актерских работ: иногда казалось, что таким бриллиантам, как Роман Коновалов, Валерий Брыксин, Максим Дмитроченков, Владимир Юрьев, Мария Колычева здесь просто негде показать свои сверкающие грани. Что особенного можно сыграть, когда требуется лишь произносить тест низким, рычащим голосом?



Впрочем, Заслуженный артист России Владимир Кравченко умудрился и в этом материале выйти «красным солнышком» и вызвать у публики живой восторг. Евгений Азманов в роли гопника тоже в определенный момент сорвал аплодисменты, а ведь сначала подумалось – ну какой же Азманов гопник?..



Теперь вопрос – что будет дальше? Теперь интересно понаблюдать реакцию липчан на спектакль. Интересно, как это послание повлияет на наши, местные крапиву и полынь. Или мы тоже верим, в туристическую замануху, что крапива и полынь приносят счастье?





