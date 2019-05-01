сегодня, 12:18
В Липецке запустили фонтаны
Исполняющая обязанности главы администрации Липецка Евгения Уваркина дала старт сезону работы городских фонтанов. На традиционный праздник их запуска на Соборной площади и Петровском спуске собралось множество липчан.
Запуск фонтанов липчане встретили аплодисментами. Впрочем, радость оказалась короткой. Дав первые струи, фонтаны прекратили работу. Правда, они снова забили спустя пару секунд. Эту заминку липчане восприняли с улыбкой.
Для всех, кто захотел прогуляться сегодня по каскаду фонтанов, на спуске с Соборной площади установили арку из воздушных шаров. Шествие по лестнице возглавляли девушки с триколорами. Хоть всех участников акции «Кораблик мечты» и просили запускать их в Комсомольском пруду, многие не удержались и спустили их по каскадному фонтану.
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