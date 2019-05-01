Общество

сегодня, 12:18

В Липецке запустили фонтаны

9 509
#фонтаны
3
В Липецке запустили фонтаны

Исполняющая обязанности главы администрации Липецка Евгения Уваркина дала старт сезону работы городских фонтанов. На традиционный праздник их запуска на Соборной площади и Петровском спуске собралось множество липчан.

Запуск фонтанов предваряло выступление хореографического коллектива. Такой формат церемонии - уже традиция. Также традиция - и сам праздник запуска фонтанов. Об этом всем собравшимся напомнила Евгения Уваркина. Она акцентировала внимание на том, что в городе будут продолжать создавать и развивать общественные пространства, вводить новые праздничные традиции, выводить городские мероприятия на уровень региона.

Запуск фонтанов липчане встретили аплодисментами. Впрочем, радость оказалась короткой. Дав первые струи, фонтаны прекратили работу. Правда, они снова забили спустя пару секунд. Эту заминку липчане восприняли с улыбкой. 

Для всех, кто захотел прогуляться сегодня по каскаду фонтанов, на спуске с Соборной площади установили арку из воздушных шаров. Шествие по лестнице возглавляли девушки с триколорами. Хоть всех участников акции «Кораблик мечты» и просили запускать их в Комсомольском пруду, многие не удержались и спустили их по каскадному фонтану.

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9 509
#фонтаны
3

Комментарии (9)

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777

13 минут назад
Побыстрей бы в город пришла сильная жара +30+35!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ваш

16 минут назад
?, Нахрен тебе эти 20 каналов. Выкинь ящик на помойку и живи свободным человеком
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Шутник

38 минут назад
Скоро Фейри туда народ заливать начнёт.
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Антисемит

39 минут назад
А фонтан- это еврейская фамилия?
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А какое отношен

48 минут назад
Имеет эта ботоксная антисемитка к фонтанам? Вот тварь, везде свою магаданскую роду показывает.
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ну

51 минуту назад
везде шкваркина, ни фонтан без неё не забьёт, ни унитаз не заурчит... Неужели не понимает на сколько нелепо и смешно выглядис со стороны столь дешёвый пиар... Не хватало только памятник открыть, писающий фонтаныч, а рядом сидящая... понятно кто! Тербун-пиар, ни чего не меняется:(
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?

59 минут назад
Позор Артомонову.....ни на одном из 20 каналов тв нет уверенного приёма.....Где ты лысая головка????..... На хрена прислал нам Вовка?
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ужас

сегодня, 12:36
Вопрос , а как они будут работать в этом году? Опять по 2 часа в день? Зачем они вообще тогда нужны если они всё основное время отключены?
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Спасибо

сегодня, 12:27
Михаилу Фонтановичу
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