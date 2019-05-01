В Липецке запустили фонтаны

Исполняющая обязанности главы администрации Липецка Евгения Уваркина дала старт сезону работы городских фонтанов. На традиционный праздник их запуска на Соборной площади и Петровском спуске собралось множество липчан.

Запуск фонтанов предваряло выступление хореографического коллектива. Такой формат церемонии - уже традиция. Также традиция - и сам праздник запуска фонтанов. Об этом всем собравшимся напомнила Евгения Уваркина. Она акцентировала внимание на том, что в городе будут продолжать создавать и развивать общественные пространства, вводить новые праздничные традиции, выводить городские мероприятия на уровень региона.



Запуск фонтанов липчане встретили аплодисментами. Впрочем, радость оказалась короткой. Дав первые струи, фонтаны прекратили работу. Правда, они снова забили спустя пару секунд. Эту заминку липчане восприняли с улыбкой.



Для всех, кто захотел прогуляться сегодня по каскаду фонтанов, на спуске с Соборной площади установили арку из воздушных шаров. Шествие по лестнице возглавляли девушки с триколорами. Хоть всех участников акции «Кораблик мечты» и просили запускать их в Комсомольском пруду, многие не удержались и спустили их по каскадному фонтану.



