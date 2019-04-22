Общество

18 минут назад

В Липецкой области состоится международный православный форум

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#Чтения #форум #православие
В Липецкой области состоится международный православный форум

Конференция пройдет с 16 по 18 мая.

ХV Международный форум «Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения «Русская словесность как основа русского мира» пройдет в Липецкой области с 16 по 18 мая. Как сообщают организаторы, программа форума охватит более десятка актуальных проблем духового образования, а также взаимодействия церкви и светского мира.

Участниками конференции станут священнослужители, научные работники, руководители и преподаватели учреждений начального, среднего, высшего и дополнительного образования, преподаватели воскресных школ, деятели культуры, докторанты и аспиранты, студенты, медицинские и социальные работники. В рамках форума будут работать направления: «Основы православной культуры в современной школе: практика, проблемы, перспективы», «Современные возможности православных гимназий и их сотрудничество с государственной системой образования», «Духовные основы медицины и социального служения», «Управление и предпринимательство в аспекте православной этики» и другие.

16 мая состоится пленарное заседание. 17 мая будет организована работа секций и круглых столов. В ходе работы Чтений планируется проведение открытых лекций, мастер-классов, презентации монографий, учебных пособий, организация книжных выставок.

18 мая состоится поездка в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь с молебном у раки святителя Тихона Задонского, экскурсией по монастырю, монастырской трапезой и посещением святых источников.

По итогам Чтений будет опубликован сборник.
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#Чтения #форум #православие

Комментарии (1)

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