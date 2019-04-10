Общество

15 минут назад

Липецкие дети напишут диктант по киберграмотности

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#диктант #интернет #безопасность
Липецкие дети напишут диктант по киберграмотности

Цель — проверка знаний в сфере информационной безопасности.

10 апреля в Липецкой областной детской библиотеке пройдет диктант по киберграмотности. Это первый межрегиональный диктант по киберграмотности для школьников средних классов (возраст 11-15 лет). Он приурочен к 25-летию Рунета. Диктант напишут в 12 регионах страны.

Диктант будет состоять из 20 вопросов, касающихся общих правил поведения в Сети и грамотности в сфере платежных услуг. На ответы дается полчаса. Результаты участников будут объявлены сразу же после завершения диктанта. По его итогам банковские специалисты проведут мастер-классы для школьников и расскажут о правилах безопасного поведения в интернете.

Организаторы акции – Российская государственная детская библиотека и Центральный банк Российской Федерации – поставили своей целью выявить, насколько современные подростки знают основы информационной безопасности, в том числе в сфере платежных услуг. Диктант проходит при поддержке Министерства культуры РФ.
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#диктант #интернет #безопасность

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Юрок Алтушок.

8 минут назад
Опять коучи и тренинги.
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