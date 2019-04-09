Погода в Липецке

10 минут назад

В Липецкой области дожди и на семь градусов теплее обычного

111
#дожди
В Липецкой области дожди и на семь градусов теплее обычного

10-11 апреля с приближением к Липецкой области атмосферных фронтов с запада местами пройдут кратковременные дожди. 

12 апреля днем ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, кроме того 11 и 12 апреля днем местами вероятны грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-13 градусов тепла, что в на 5-7 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 апреля в Липецкой области  переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 6 до 11 градуса тепла, днем составит от 14 до 19 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кротковременный дождь. Температура ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 15 до 17 градусов тепла.

День 10 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +23 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 9 градусов мороза.

111
#дожди

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