В Липецкой области дожди и на семь градусов теплее обычного

10-11 апреля с приближением к Липецкой области атмосферных фронтов с запада местами пройдут кратковременные дожди.

12 апреля днем ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, кроме того 11 и 12 апреля днем местами вероятны грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят 11-13 градусов тепла, что в на 5-7 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 апреля в Липецкой области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 6 до 11 градуса тепла, днем составит от 14 до 19 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кротковременный дождь. Температура ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 15 до 17 градусов тепла.



День 10 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +23 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 9 градусов мороза.



