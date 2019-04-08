НЛМК Live

45 минут назад

НЛМК приглашает липчан на ярмарку вакансий

700
#НЛМК
НЛМК приглашает липчан на ярмарку вакансий

Она пройдет 14 апреля в ТРЦ «Ривьера»

НЛМК организует ярмарку вакансий «Люди дела», которая пройдет 14 апреля в торгово-развлекательном центре «Ривьера» в Липецке.

На мероприятии липчане смогут узнать все о трудоустройстве в НЛМК, о карьерных возможностях в компании и профориентационных программах для школьников и студентов. С 13-00 до 18-00 на площадке торгового центра организуют три тематических пространства – HR зону, зону профориентации и зону для детей младшего возраста. Детей ждут мастер-классы от партнеров НЛМК - Центра технического творчества «Новолипецкий» и детского технопарка «Кванториум».

Школьникам и их родителям расскажут о поступлении в базовые учебные заведения НЛМК – ЛГТУ, Металлургический колледж и Политехнический техникум. Взрослые участники мероприятия смогут познакомиться с перечнем вакансий, открытых в связи с реализацией масштабных инвестиционных проектов на комбинате, составить онлайн-резюме и пройти собеседование с работниками кадровой службы предприятия. 

14 апреля при поддержке НЛМК также пройдет День открытых дверей в ЛГТУ, завершением которого станет экскурсия на предприятие.  Экскурсантам покажут доменное, сталелитейное и прокатное производства, а также экологический уголок Лебединое озеро. В начале экскурсии гостей комбината ждет обед в рабочей столовой. Чтобы присоединиться к экскурсии, необходимо около 13-00 пройти к автобусам НЛМК на парковке рядом с главным корпусом ЛГТУ. 

Для детей старше 6 лет (6+)

700
#НЛМК

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