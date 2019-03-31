«Попробовать Быханов сад на вкус»

Сегодня в Быхановом саду прошло общественное обсуждение плана реконструкции этого уникальнейшего городского парка. Пожалуй, в такой форме и с таким количеством участников в Липецке не проходили ни одни общественные слушания.





Обсуждение, организованное администрацией Липецка, должно пройти в три этапа. Сегодня, на первый из них, пригласили жителей близлежащих к парку улиц. И хотя соответствующее приглашение мэрия распространила всего два дня назад , в ресторанный комплекс «Быханов» пришли 148 человек, число для города с почти исчезнувшей самоорганизацией жителей почти рекордное. Такого количества участников явно не ожидали и организаторы обсуждения - заготовленных анкет и опросных листов на всех просто не хватило.





Иногда один бланк заполняли сразу несколько человек.

Суть сегодняшнего мероприятия состояла в сборе мнений горожан о том, каким быть парку. Эти мнения затем должны учесть авторы проекта реконструкции парка. Для лучшего анализа мнений собравшихся разделили на три возрастные группы: от 18 до 30 лет, средний возраст и люди пенсионного возраста.





Молодежь собрали в отдельной ложе

В самом начале обсуждения, пока организаторы пытались совладать с аппаратурой и показать собравшимся презентацию концепций реконструкции парка, модераторы площадки решили провести блиц-опрос. Оказалось, что многие понимают: обновить парк – это полдела, а сохранить его в благоустроенном виде – уже другая проблема. Липчане знают, как относятся в городе к общественным территориям и что бывает, если оставлять их без внимания.

- Конечно, мы будем устанавливать в парке видеонаблюдение, - отметила и. о. главы Липецка Евгения Уваркина. – Также в проекте будут предусмотрены антивандальные конструкции.





При этом, Евгения Увакина отметила, что рядом с парком должны быть предусмотрены бесплатные парковочные места, которых сегодня не так много. Но каким должен быть парк? На этот вопрос ответила пенсионерка Светлана Годунова. Не смотря на болезнь, она пришла на обсуждение, чтобы напомнить каким помнит Быханов сад.





Светла Годунова на фото в центре - женщина плохо себя чувствовала и решила не снимать верхнюю одежду.

- Сад можно было попробовать на вкус, - вспомнила Светлана Годунова, чем сорвала аплодисменты публики. – Я помню, как здесь росли несколько десятков груш, которые еще сам Быханова сажал. А дети висели на деревьях, потому что эти фрукты были вкуснее тех, что росли рядом с их домами.

Новый руководитель «Липецкгражданпроекта» 28-летняя Ксения Родяшина, в свою очередь, напомнила, что Быханов сад пережил несколько этапов становления, в том числе, как Комсомольского парка в 1954 году, парка имени Валентина Скороходова в 1967 году, после чего призвала собравшихся к «соучастию». Кому как не молодому специалисту из Белгорода, одного из самых благоустроенных городов России, понимать, что всех ждет кропотливая работа. Она уже успела познакомиться с Липецком, даже проехалась на трамвае от Центрального рынка до левобережья. После Белгорода увиденное ее шокировало, о чем она рассказала липчанам уже в ходе сбора мнений.





Ксения Родяшина призывает липчан к совместной работе.



После вступительной части началась работа фокус-групп. Участникам обсуждения предложили заполнить подготовленные социологами из ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского опросные листы (они касались важности тех или иных объектов парка), оценить комментарии липчан из Сети о том, чем для них является Быханов сад и каким они видят его будущее, разместить на карте парка объекты инфраструктуры (туалеты, кафе, зоны активного отдыха, зеленые зоны, зоны спорта, детские площадки...)

- Нужен нам памятник коммунисту Скороходову?, - задался вопросом один мужчина.

- Конечно нужен – историю не переписывают, - тут же парировал его коллега.





Единица - нужен, тройка - снести.

Не менее интересным были озвученные мнения. Так, вице-мэр Екатерина Белокопытова спросила у пенсионной группы, что нужно сделать в парке для молодежи.





- Конструкции для занятия экстремальными видами спорта, - ответила липчанка Надежда Сокольских. – Мы видим, как наши внуки катаются на досках, велосипедах, роликах. Им нужно место для самовыражения.

Видимо, поэтому повидавшие жизнь липчане продолжили также организовать танцевальную площадку. Правда, не ясно, видят ли они ее в том виде, в котором она была в их молодости, или площадка должна стать местом для самореализации уличных танцоров и музыкантов.

В молодежной группе активистка Анна Ярославина напоминала, что парк имеет не только историческое название, но и легенду, которую необходимо сохранить. А средняя возрастная группа, в большинстве своем, видит парк заповедным уголком природы, считая, что главное слово в названии «Быханов сад» именно «Сад», где можно устроиться на газонах или прогуливаться под сенью деревьев. Звучала также мысль оставить Быханов сад парком для жителей ближайших улиц, и не превращать его в городской центр притяжения. Но при всем разнообразии мнений, получился настоящий диалог, а не балаган.





Средняя возрастная категория пришла на обсуждение с детьми.

Под конец мероприятия приехал врио главы Липецкой области Игорь Артамонов. Он пообещал обдумать необходимость строительства на территории парка скандальной подстанции (напомним, что депутаты горсовета уже проголосовали за отторжение под это сооружение от Быханова сада семи соток ). Жители улицы Тельмана не согласны жертвовать и пядью парка из-за недальновидности проектантов, которые в свое время допустили многоэтажное строительство рядом с парком без учета необходимой инфраструктуры.

Правда, потом немалая часть участников обсуждения перешла к теме отписок и ненадлежащей работы чиновников с обращениями граждан, в том числе по коммунальным проблемам. Ведь сложно есть пирожные, когда нет денег на хлеб. Поэтому текущие трубы и разбитые дороги у липчан будут в большем приоритете, чем благоустройство. Но Игорь Артамонов стойко выдержал это испытание, после чего поблагодарил всех собравшихся за активную работу. Также он отметил, что теперь липчане будут нести ответственность за будущее парка наравне с властью, так как сами приняли сегодня участие в обсуждении.

Что же будет дальше? Представители администрации рассказали, что после сбора и анализа полученная от жителей информация ляжет в основу подготовки проектов реконструкции парка. На следующем этапе обсуждать будущее Быханова сада будут профессионалы. Затем собранная информация пройдет через лидеров общественного мнения. Кто они? Представители общественных организаций, блогеры и журналисты. Но пока список этих людей не готов, его обещают составить уже в начале апреля.

Также стало известно, что следующими парками, будущее которых обсудят в таком формате станут парк Победы и парк Молодежный.