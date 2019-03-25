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Учительницу уволили из школы из-за снимка на озере
Скандал произошел в Барнауле.
Барнаульская учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова все же уволилась из школы под давлением руководства, сообщает «Тайга.инфо». По словам Кувшинниковой, ей указали, что она одевается как «проститутка» и выставляет «всё на показ».
В начале февраля женщина опубликовала фотографию, сделанную на озере. Её снимок в закрытом купальнике не понравился одному из родителей, пишет «Газета Кемерова». Он пожаловался директору школы, которая посчитала это фото пятном на репутации учебного заведения. В поддержку учительницы тогда выступили родители учеников, а её история прогремела на всю страну.
Фото было сделано с мероприятия, которое проводилось в честь поддержки зимней Универсиады в Красноярске. Мы там выступали с ребятишками, - рассказала Татьяна телезрителям передачи «Человек и Закон».
Фото: vk.com
В начале февраля женщина опубликовала фотографию, сделанную на озере. Её снимок в закрытом купальнике не понравился одному из родителей, пишет «Газета Кемерова». Он пожаловался директору школы, которая посчитала это фото пятном на репутации учебного заведения. В поддержку учительницы тогда выступили родители учеников, а её история прогремела на всю страну.
Фото было сделано с мероприятия, которое проводилось в честь поддержки зимней Универсиады в Красноярске. Мы там выступали с ребятишками, - рассказала Татьяна телезрителям передачи «Человек и Закон».
Фото: vk.com
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