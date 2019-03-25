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Учительницу уволили из школы из-за снимка на озере

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#купальник #фото #увольнение #школа
Учительницу уволили из школы из-за снимка на озере

Скандал произошел в Барнауле.

Барнаульская учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова все же уволилась из школы под давлением руководства, сообщает «Тайга.инфо». По словам Кувшинниковой, ей указали, что она одевается как «проститутка» и выставляет «всё на показ».

В начале февраля женщина опубликовала фотографию, сделанную на озере. Её снимок в закрытом купальнике не понравился одному из родителей, пишет «Газета Кемерова». Он пожаловался директору школы, которая посчитала это фото пятном на репутации учебного заведения. В поддержку учительницы тогда выступили родители учеников, а её история прогремела на всю страну.

Фото было сделано с мероприятия, которое проводилось в честь поддержки зимней Универсиады в Красноярске. Мы там выступали с ребятишками, - рассказала Татьяна телезрителям передачи «Человек и Закон».



Фото: vk.com
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#купальник #фото #увольнение #школа

Комментарии (2)

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Нона

27 минут назад
Можно было обрезать фото по пояс. Слева как бэ видно больше, чем нужно.
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123

50 минут назад
молодая, красивая, стройная. Конечно ее надо уволить, чтобы не выделялась из толпы своей свежестью
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