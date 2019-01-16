В преддверии паводка на территории Каменного лога снесут несколько гаражей

Подготовку Липецка к пропуску паводковых вод обсудили сегодня на совещании в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в зоне возможного подтопления находится городская территория площадью 9 тысяч квадратных километров, на которой расположено 769 домов, где проживают свыше 2,5 тысяч человек.

Самым сложным участком остается Каменный лог на отрезке от одноименной улицы до центральной насосной станции. В минувшем году здесь начались работы по комплексному благоустройству. В настоящий момент затруднить прохождение паводковых вод может не только трава и самосев в уже имеющихся водоотводных каналах, но и строительные материалы, оставленные подрядчиком близ нового водовода. По словам представителя профильного городского управления, в адрес исполнителя работ уже направлены письма с указанием навести порядок.

По мнению специалистов, не в лучшем состоянии находятся и каменные берега в районе улицы Скороходова, в которые русло реки Липовка оделось еще в середине прошлого века. Некоторые участки конструкции на грани разрушения или уже осыпались.

Отдельной темой для обсуждения стали гаражи. Обветшалые, сваренные из кусков разномастного, а сегодня просто ржавого железа. Когда-то их устанавливали рядом с домом по заявлению для инвалидов и ветеранов войны, владевших автомобилями. Со временем собственники ушли из жизни, или по возрасту отказались от вождения. Микрорайоны же стали стихийно обрастать самоделами. Срок действия документов на использование земельных участков под большинством металлических конструкций истек, а сами они превратились в несанкционированные. Четыре из них, размещающиеся в Каменном логу, могут стать препятствием для пропуска паводковых вод. Как отметила начальник управления Советским округом города Липецка Любовь Райдер, если в ближайшее время установить владельцев гаражей не удастся, конструкции будут демонтированы и утилизированы согласно соответствующему порядку, принятому депутатами городского Совета.

Опасения специалистов вызывает и район Ниженки. Большая вода может прийти на улицы, вдоль которых проходит русло ручья Студеный. Как сообщил начальник управления Правобережным округом Вячеслав Погорелов, в настоящий момент она накапливается на полях в районе Орлиного лога и Сурков. Причиной подтопления могут стать плотины из бытового мусора, принесенного потоками и застрявшего в самосеве. Традиционно, большое количество отходов скапливается и у выхода ручья в реку Воронеж.

Свои «узкие места» есть и в Октябрьском округе. В их число входит пруд третьего участка, где собираются все стоки с окрестных территорий.

В Левобережном округе от самосева и тростника необходимо очистить Карасевский пруд, а также водоотводные каналы вдоль улиц Озерная, Волжская, Зареченская и Земная.

Итогом стал целый ряд поручений, поступивших от первого заместителя главы администрации Липецка Михаила Щербакова в адрес участников совещания.

- В первую очередь нам необходимо определиться с объемом работ, а, следовательно, понять размеры необходимого финансирования, которое мы предложим для рассмотрения депутатам городского Совета на сессии в конце февраля. Для этого следует составить карту «узких мест», закрепить за каждым из них ответственных и необходимую технику. Вместе с тем, призываю всех активнее работать с населением. Я говорю о практике проведения субботников с участием студентов и неравнодушных граждан. Также, жителям отдельных районов необходимо напомнить о последствиях складирования строительных материалов близ русла ручьев и рек. Завершить эту работу нужно в течение недели, - подвел итог встречи Михаил Щербаков.