Молодежные интеллектуальные игры посвятят 65-летию региона

Турнир по «Что? Где? Когда?» начнется 23 января.

В Липецке пройдет XIII молодежный интеллектуальный турнир по игре «Что? Где? Когда?», посвященный 65-летию Липецкой области, сообщает отдел по работе с молодежью городской мэрии.



Игра будет состоять из трех блоков вопросов. В первом туре предстоит ответить на вопросы, связанные с историей и культурным наследием Липецкой области. Второй тур будет посвящен проходящему Году Театра в РФ, ну а третий проверит знания молодых интеллектуалов в области здорового образа жизни.



Турнир пройдет 23 января в Городском Дворце молодежи «Октябрь». Побороться за победу в турнире приглашаются команды, состоящие из участников в возрасте от 16 до 30 лет, представляющие учебные заведения, молодежные организации и объединения, а также предприятия и организации, расположенные на территории города Липецка. В составе команды до 6 человек. Заявки для участия в турнире принимаются до 18 января до 16.30.



Турнир по игре «Что? Где? Когда?» проходит с 2006 года, его основная цель – стимулирование интереса молодежи к самостоятельному изучению истории, культуры и традиций родного края.