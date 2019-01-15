Общество

12 минут назад

Молодежные интеллектуальные игры посвятят 65-летию региона

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#игра #юбилей #что где когда
Молодежные интеллектуальные игры посвятят 65-летию региона

Турнир по «Что? Где? Когда?» начнется 23 января.

В Липецке пройдет XIII молодежный интеллектуальный турнир по игре «Что? Где? Когда?», посвященный 65-летию Липецкой области, сообщает отдел по работе с молодежью городской мэрии.

Игра будет состоять из трех блоков вопросов. В первом туре предстоит ответить на вопросы, связанные с историей и культурным наследием Липецкой области. Второй тур будет посвящен проходящему Году Театра в РФ, ну а третий проверит знания молодых интеллектуалов в области здорового образа жизни.

Турнир пройдет 23 января в Городском Дворце молодежи «Октябрь». Побороться за победу в турнире приглашаются команды, состоящие из участников в возрасте от 16 до 30 лет, представляющие учебные заведения, молодежные организации и объединения, а также предприятия и организации, расположенные на территории города Липецка. В составе команды до 6 человек. Заявки для участия в турнире принимаются до 18 января до 16.30.

Турнир по игре «Что? Где? Когда?» проходит с 2006 года, его основная цель – стимулирование интереса молодежи к самостоятельному изучению истории, культуры и традиций родного края.
57
#игра #юбилей #что где когда

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