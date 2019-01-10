Житель Долгоруково не хотел отдавать своим детям 35 тысяч рублей

И расплатился, только когда ему пригрозили запретом на управление автомобилем.

Судебные приставы Долгоруковскуого района закрыли дело в отношении неплательщика по алиментам. При этом долг перед своими детьми был у мужчины не таким уж большим - 35 тысяч рублей.

Однако мужчина упорно не хотел платить. Как сообщили в УФССП по Липецкой области, приставам пришлось прибегнуть к специальной мере - предупредить должника, что ему могут запретить пользоваться автомобилем. Это возымело действие: деньги моментально нашлись, долг был погашен.

По данным судебных приставов, все чаще для взыскания долгов приходится применять специальные принудительные меры: запрет на пользование автомобилем, ограничение в выезде за границу и т.п. В большинстве случаев после этого должники становятся сговорчивее.



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