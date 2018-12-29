Банк ВТБ: в приоритете – поддержка малого и среднего бизнеса

Спектр банковских услуг постоянно расширяется, и одно из главных направлений – развитие цифровых каналов. О диджитализации финансовых услуг, особенностях работы с малым предпринимательством и новых предложениях для этого сегмента рассказывает руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Липецкой области Сергей Кадакин.

На сегодняшний день ВТБ обслуживает более 2 тысяч малых предприятий Липецкой области, и комплексная поддержка этого сегмента является для кредитной организации одним из ключевых направлений работы.

- В 2018 году мы обновили линейку пакетов РКО для корпоративных клиентов. Каждый из них представляет собой готовый набор популярных услуг для ведения бизнеса: открытие и обслуживание счета, подключение и использование интернет-банка, проведение рублевых платежей, кассовые операции, валютные платежи и валютный контроль также включены в некоторые пакеты услуг. Таким образом, мы усовершенствовали наши продукты, предложив клиентам комплексное обслуживание на выгодных условиях. Стать нашим клиентом просто – достаточно заполнить заявку на сайте банка. А заявку на открытие счета теперь можно подать и у сертифицированных партнеров ВТБ, - добавляет спикер.

Деловая активность предприятий региона, по словам Сергея Кадакина, остается достаточно высокой:

– За 11 месяцев 2018 года мы выдали предприятиям данного сегмента в Липецкой области более 8,2 млрд рублей, из них около 444 млн рублей пришлось именно на малый бизнес. Мы предлагаем одни из самых привлекательных на рынке условий сотрудничества. Также наш банк активно участвует во всех основных государственных программах, благодаря которым ставка по кредиту может быть дополнительно снижена. А благодаря акции «Залоговые каникулы» заемщики с хорошим финансовым состоянием могут получить кредит при наличии ликвидного залога, составляющего всего 50% от суммы кредита.

«Побеждает тот, кто действует быстро и четко»

Руководитель липецкого подразделения ВТБ отмечает, что растет финансовая грамотность предпринимателей и степень использования цифровых сервисов.

– В условиях конкуренции побеждает тот, кто действует быстро и четко. Это возможно благодаря внедрению современных технологий. Поэтому клиентам крайне важна скорость обслуживания и возможность управлять своим делом в режиме реального времени.

Уже сейчас в ПАО ВТБ можно совершить большинство банковских операции без посещения офиса: провести платёж, приобрести пакет РКО, подписать соглашение, заказать наличные, перевести средства в депозит, оформить заявку на кредит или банковскую гарантию и т.д. Получить все эти продукты также можно дистанционно, с использованием электронно-цифровой подписи. Все это существенно упрощает предпринимателям взаимодействие с банком и экономит их время, а зачастую и деньги.

Отличным примером уже реализованного в банке дистанционного сервиса является регистрация ООО и ИП с помощью мобильных технологий. На специальной странице банка пользователь в простом и удобном интерфейсе формирует необходимый комплект документов и получает электронную подпись в приложение на своем смартфоне. После этого он в один клик может подписать документы и отправить их в ФНС России. Подтверждение об успешном завершении процедуры приходит по электронной почте не позднее пяти рабочих дней.

Для защиты своих систем дистанционного обслуживания ВТБ использует самые современные подходы, что открывает еще больше возможностей для бизнеса.

- Мы одни из первых в России запустили подпись документов в мобильном банке для бизнеса по международному признанному стандарту EMV-CAP с помощью компании Gemalto – одним из мировых лидеров в области цифровой безопасности, - продолжает Сергей Кадакин. - Благодаря более высокой надежности и безопасности данного метода по сравнению со стандартным СМС-подтверждением пользователи могут существенно увеличить лимиты на операции в мобильном банке. Это заметно расширяет возможности для предпринимателей.

Навстречу малому бизнесу

ВТБ дает положительную оценку перспективам развития предпринимательства в регионе в ближайшие годы.

- Наша цель – укрепить сотрудничество с региональным предпринимательством за счет предоставления им максимально широкого спектра продуктов и услуг и возможностей льготного финансирования, - поясняет Сергей Кадакин - Уверен, что потенциал роста областной экономики – в малом бизнесе, и мы готовы со своей стороны максимально ему способствовать.

Мы делаем большую ставку на этот сегмент и разработали для него целый пул уникальных сервисов, в том числе нефинансовых. Один из них — беспрецедентный для российского рынка проект «ВТБ Бизнес-Коннект». Это b2b-платформа, которая позволяет предпринимателям выйти на международный рынок через крупнейшие мировые электронные торговые площадки: eBay, Amazon, AliExpress, Alibaba. Также мы предоставляем возможность обучения по вопросам ведения бизнеса на нашем бесплатном информационно-образовательном ресурсе «Ближе к делу».

Мы ведем непрерывную коммуникацию с клиентами и с ее учетом предлагаем современные технологичные продукты и конкурентоспособные условия сотрудничества.





