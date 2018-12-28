Липчанке выплатят 178 000 рублей за сломанные в автобусе пальцы

Женщина отсудила компенсацию у страховой компании.

Октябрьский районный суд Липецка решил взыскать с «Ингосстраха» 178 000 рублей в пользу пассажирки автобуса. Женщина во время поездки получила травму.



Утром 9 мая 2017 года женщина села в автобус №22. Водитель автобуса начал движение с открытой дверью еще до того, как все пассажиры вышли. В итоге одна из пассажирок получила переломы пальцев ног и стопы. Женщина потребовала возмещения с перевозчика. Но страхования компания не посчитала нужным выплачивать пассажирке компенсацию. Тогда липчанка обратилась в суд. По решению Октябрьского районного суда женщина получит страховое возмещение в 140 000 рублей, компания выплатит ей штраф в 30 000 рублей и компенсирует судебные расходы в 8 000 рублей.



Страхования компания пыталась обжаловать решение в Липецком областном суде, но суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы «Ингосстраха».



Добавим, что водитель — виновник травмы липчанки - оштрафован на 15 000 рублей.