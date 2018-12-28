Общество

37 минут назад

Липчанке выплатят 178 000 рублей за сломанные в автобусе пальцы

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#автобус #страховка #травма
Липчанке выплатят 178 000 рублей за сломанные в автобусе пальцы

Женщина отсудила компенсацию у страховой компании.

Октябрьский районный суд Липецка решил взыскать с «Ингосстраха» 178 000 рублей в пользу пассажирки автобуса. Женщина во время поездки получила травму.

Утром 9 мая 2017 года женщина села в автобус №22. Водитель автобуса начал движение с открытой дверью еще до того, как все пассажиры вышли. В итоге одна из пассажирок получила переломы пальцев ног и стопы. Женщина потребовала возмещения с перевозчика. Но страхования компания не посчитала нужным выплачивать пассажирке компенсацию. Тогда липчанка обратилась в суд. По решению Октябрьского районного суда женщина получит страховое возмещение в 140 000 рублей, компания выплатит ей штраф в 30 000 рублей и компенсирует судебные расходы в 8 000 рублей.

Страхования компания пыталась обжаловать решение в Липецком областном суде, но суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы «Ингосстраха». 

Добавим, что водитель — виновник травмы липчанки - оштрафован на 15 000 рублей.
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#автобус #страховка #травма

Комментарии (2)

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Да совсем охренели

7 минут назад
Это водилы!!!!!! Сколько людей уже покалечили и угробили!!!! Долбить их пора по полной!
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кокс

9 минут назад
При оплате проезда наличными требуйте билет у водителя именно он в спорных ситуациях в том числе в результату травм полученных в результате дтп c участием автобуса станет вашим страховым билетом в суде.
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