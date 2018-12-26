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1% липчан готовы купить жилье за границей

12 417
#жилье #недвижимость #рейтинг
1% липчан готовы купить жилье за границей

В Воронеже таких потенциальных покупателей вдвое больше.

Эксперты финансового университета при Правительстве России привели исследование интереса россиян к покупке недвижимости за границей. Аналитики пришли к выводу, что спрос россиян на зарубежную недвижимость за последние два года вырос более чем в полтора раза (на 70%), при том что доля потенциальных покупателей остается незначительной. Рост спроса свидетельствует о повышении платежеспособности российских граждан по сравнению с уровнем двухлетней давности, считают эксперты.

В Липецке только 1% из опрошенных сказали, что они или их знакомые планируют в течение года-двух купить недвижимость за границей. По этому показателю Липецк определили на 65 место среди 77 крупнейших городов России.

Среди регионов Центрального Черноземья самая высокая позиция оказалась у Воронежа. Там 2% опрошенных готовятся к приобретению квартиры или дома за рубежом.

Рост интереса россиян к иностранной недвижимости неравномерен по странам потенциальных приобретений. Так, спрос на недвижимость в Турции за последние два года вырос практически в четыре раза, в Болгарии – в два с половиной раза, в Германии, Чехии, на Кипре и в Черногории – примерно в два раза. С другой стороны, рост спроса на недвижимость в Испании оказался намного ниже среднего (20%), а спрос на недвижимость во Франции, Греции, в Великобритании и многих других странах Северной и Западной Европы остался на уровне двухлетней давности или даже снизился.
12 417
#жилье #недвижимость #рейтинг

Комментарии (12)

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Шура Балаганов

1 минуту назад
Посетите Арабские Эмираты и вы поймёте как можно жить имея только нефть. Питьевой воды нет, опресняют морскую. Жаль мужикам там гражданства не дают....я бы с радостью остался там навсегда. А у нас в стране всё есть , только это нам не принадлежит
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С удовольствием уехал бы

15 минут назад
из этого скрепоносного гадюшника. Денег немного не хватает. Ничего, немного поднакоплю и уеду нафик из этого гадюшника.
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SeTi1979

29 минут назад
1% - это 5500 человек всего то... Цифра вполне укладывается в количество больших начальников госструктур и крупных чиновников... А всем остальным не судьба...кто на что учился
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SeTi1979

32 минуты назад
Мишка Захаров наверное тоже купил уже в Чехии себе особнячок? Его посчитали? Рост доходов на лицо! Ну, 1500 обманутых дольщиков чем смогли, тем помогли талантливому предпринимателю... Но как это связано с ростом доходов населения, пусть эксперты эти самые пообъясняют
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Гость

40 минут назад
Прощай немытая Россия.. Ну да, 1% жуликов и воров
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Animal planet

40 минут назад
За Пу 84% голосовали,а готовых срыть от жизни при этом Пу на 70% больше чем в прошлом году. Да и рост как раз за счёт тех кто за него голосовал скорее всего. Не страна,а аномалия какая-то.
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Вася

48 минут назад
1% - это еще не вся Россия, как и москва
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ALEX

сегодня, 15:07
Нуну, даже ДВА!!!
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Нуну

сегодня, 15:03
Патриоты готовы на лыжи встать ,воровать то больше нечего,попутного хера вам в спину!!!
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Житель

сегодня, 15:01
Козин самый подготовленный к рывку
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