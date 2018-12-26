1% липчан готовы купить жилье за границей

В Воронеже таких потенциальных покупателей вдвое больше.

Эксперты финансового университета при Правительстве России привели исследование интереса россиян к покупке недвижимости за границей. Аналитики пришли к выводу, что спрос россиян на зарубежную недвижимость за последние два года вырос более чем в полтора раза (на 70%), при том что доля потенциальных покупателей остается незначительной. Рост спроса свидетельствует о повышении платежеспособности российских граждан по сравнению с уровнем двухлетней давности, считают эксперты.



В Липецке только 1% из опрошенных сказали, что они или их знакомые планируют в течение года-двух купить недвижимость за границей. По этому показателю Липецк определили на 65 место среди 77 крупнейших городов России.



Среди регионов Центрального Черноземья самая высокая позиция оказалась у Воронежа. Там 2% опрошенных готовятся к приобретению квартиры или дома за рубежом.



Рост интереса россиян к иностранной недвижимости неравномерен по странам потенциальных приобретений. Так, спрос на недвижимость в Турции за последние два года вырос практически в четыре раза, в Болгарии – в два с половиной раза, в Германии, Чехии, на Кипре и в Черногории – примерно в два раза. С другой стороны, рост спроса на недвижимость в Испании оказался намного ниже среднего (20%), а спрос на недвижимость во Франции, Греции, в Великобритании и многих других странах Северной и Западной Европы остался на уровне двухлетней давности или даже снизился.